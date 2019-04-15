Ростов - Спартак 2:1, 14 апреля 2019: обзор матча, забитых голов матча 23 тура чемпионата России по футболу

В воскресенье, 14 апреля, в Ростове-на-Дону был сыгран номинально последний матч 23 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Спартак", который с декабря 2013 года не выигрывает в столице Юга, приехал в гости на очередной поединок. "Черная серия" столичной команды продлилась и после финального свистка игры 14 апреля.

У этой игры был особый антураж. С точки зрения маркетинга и раскрутки поединка было сделано все, чтобы собрать полный стадион. Матчу предали антураж популярного сериала "Игра престолов" - билеты и афиши были стилизованы под сериал по роману Джорджа Мартина, даже был выписан на игру диктор стадиона, который озвучивает Тириона Ланнистера в самом сериале - актер Михаил Черняк. Среди его работ, к слову, есть и герои "Смешариков".

"Ростов" теперь всего в 1 балле от пятого места в таблице Премер-Лиги.Фото: Денис Демков

Неделю назад в Москве на своем поле "Спартак" уступил ЦСКА со счетом 0:2, пропустив два внезапных гола в начале второго тайма. В Ростове-на-Дону неприятности у команды Олега Кононова начались уже в начале встречи. Занявший место в центре защиты капитан "Ростова" Александр Гацкан на 13-й минуте вывел свой клуб вперед, забив гол после ошибки защитника "Спартака" Жиго. "Армия красно-белых ходоков" на время оказалась в роли догоняющих. Но на 27-й минуте гостям удалось отыграться после гола Романа Зобнина. Перехватив мяч, Зобнин мощно пробил низом. Для него этот гол стал первым, который был забит ногой. Два года назад он дважды забивал, но исключительно и только - головой.

Исход встречи решился за 10 минут до финального свистка. Роман Еременко навесил с правого фланга прямо на голову форварду "Ростова" Элдору Шомуродову и тот постарался что было сил, забив второй гол "Спартаку". Оставшееся время гости потратили на то, чтобы попытаться спасти игру, но этого не вышло.

"Красно-белые ходоки" были сокрушены "желто-синим войском" за несколько часов до премьеры финального сезона "Игры престолов".

Элдор Шомуродов забил победный гол "Спартаку".Фото: Денис Демков

Теперь после 23 игр нынешнего сезона у "Ростова" - 35 очков и шестая позиция в Премьер-Лиге, на очко впереди - "Спартак". Следующая встреча у ростовчан - в гостях против "Оренбурга", который идет седьмым в трех баллах позади команды Валерия Карпина. А вот москвичи 21 апреля примут на своем поле красноярский "Енисей" в поединке 24 тура чемпионата России.