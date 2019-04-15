2019-04-15T01:20:49+03:00
История современности

Взрывной характер

15 апреля 1896 года родился академик Николай Семенов, советский лауреат Нобелевской премии
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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Два будущих нобелевских лауреата - Николай Семенов (справа) и Петр Капица на легендарной картине Кустодиева (1921 год). Фото: wikimedia.orgДва будущих нобелевских лауреата - Николай Семенов (справа) и Петр Капица на легендарной картине Кустодиева (1921 год). Фото: wikimedia.org
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Я не искал с ним встречи, хотя и все вело к тому: уже несколько дней я почти жил в институте химфизики, которым руководил Николай Николаевич, но всячески гнал от себя саму мысль о том, чтобы, не дай бог, пришлось бы оторвать его от работы… Меж тем в академическом институте разыгралась научная драма, о которой поведало письмо ее непосредственной участницы в редакцию. Вкратце дело обстояло следующим образом. Молодой кандидат наук, получив поддержку - духовную и материальную - от ученого совета института, принялся сооружать установку для своих программных исследований. Понятное дело, одному бы ученому не управиться, и в помощь ему определили многоопытного техника. Однако некая юная аспирантка безвозмездно предложила свою помощь и действительно не покладая рук стала трудиться - делать все, что ей позволял, хорошенечко прояснив задачу, главный строитель. Речь шла об отдельных узлах. А когда установка возникла буквально на пустом месте, я видел некое фантастическое сооружение из стеклянных сосудов, стеклянных же, резиновых и металлических трубочек, каких-то других хитроумных элементов, и стала работать - так, как замышлял ее создатель, аспирантка во всеуслышание заявила, что она тоже автор-создатель и имеет все права на эту установку. Разразился конфликт, выплеснувшийся за порог института химфизики. Мне очень не хотелось беспокоить Николая Николаевича из-за всей этой шумихи… Но однажды ко мне подошла референт Семенова и тихо, не привлекая внимания окружающих, проговорила: «С вами хочет поговорить Николай Николаевич».

Он поднялся из-за своего обширного письменного стола - высокий, очень худой, с приветливой улыбкой под аккуратно очерченными усами, пригласил сесть и опустился на стул рядом. «И что вы думаете обо всей этой истории?» Я обомлел: такой человек, ученый с мировым именем, интересуется мнением совсем молодого журналиста!.. (Это было давно.) И я сбивчиво, наверное, но все же, как мне казалось, достаточно уверенно принялся обосновывать свою точку зрения: аспирантка ведет себя, мягко говоря, довольно нахально. Семенов слушал молча и очень серьезно. И вдруг спросил: «И что мне с ней делать теперь?» Я снова крепко обалдел: он меня спрашивает! Только много позже дошло, насколько деликатен был великий ученый. И еще позже я узнал, что он мог быть жестким, ежели приходилось доказывать свою правоту. В 1927 году, когда Семенов создал теорию кинетики самовоспламенения газов, способных к горению и взрыву, ему удалось установить, что таковое явление может быть тепловое и цепное. В научном мире поднялся переполох: подобных исследований не велось нигде, и даже в стенах родного института, его принуждали признать, что он ошибся. Даже любимый учитель и друг, академик Иоффе, не верил в столь фундаментальное открытие. Семенов тогда возразил: «Не пройдет и года, как все переменят свою точку зрения…»

Именно так и случилось.

В энциклопедии советского времени о Нобелевской премии Семенова написано кратко: (Ноб. пр. 1956). И далее - список множества советских наград и звания Героя Соцтруда. Тогда было принято не возвышать значения главной научной награды в мире. Что заслуг нашего великого ученого нисколько не умалило. Ведь он, помимо всего прочего, считается и создателем целой науки - химической физики. Николай Николаевич прожил ровно 90 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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