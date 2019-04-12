2019-04-12T08:46:57+03:00
Спорт

"Вашингтон" победил в первой игре плей-офф Кубка Стэнли "Каролину" 4:2, Овечкин забросил шайбу

Действующий обладатель трофея удачно начал очередной розыгрыш [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Овечкин - автор одной из шайб "Вашингтона".Александр Овечкин - автор одной из шайб "Вашингтона".Фото: REUTERS
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Хоккеисты клуба "Вашингтон Кэпиталз" с победы начали свой поход в розыгрыше Кубка Стэнли в домашней игре против "Каролины". Действующий обладатель трофея одержал победу со счетом 4:2.

Шайбы у "Вашингтона" в этой игре забросили Никлас Бэкстрём (10-я и 14-я минуты), Александр Овечкин (19) и Ларс Эллер (60). А вот у "Каролины" дважды отличился в конце игры Андрей Свечников. Причем, две его шайбы породили интригу в поединке - счет с 3:0 стал 3:2 после двух голов на 46-й и 48-й минутах матча. Но шайба Эллера принесла победу столичному клубу.

В этой игре сыграли еще двое россиян за "Вашингтон" - Дмитрий Орлов очков не набрал, а у форварда Евгения Кузнецова - результативная передача. Первой звездой матча был назван Бэкстрем, второй - Свечников, третьей - защитник Джон Карлсон, который сделал 3 голевых передачи.

К слову, после этой встречи Александр Овечкин вышел на 27-е место по числу голов в плей-офф Кубка Стэнли. У него 62 шайбы, впереди Овечкина - Евгений Малкин. Лидер же этого рейтинга - Уэйн Гретцки со 122 голами. А что касается рейтинга среди россиян, то Овечкин - на 3 месте по числу набранных очков. У него 118 очков в 122 матчах. Выше Александра - Евгений Малкин (167) и Сергей Федоров (176).

"Вашингтон" повел в серии со счетом 1:0. И следующая игра пройдет в Вашингтоне 13 апреля, начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Вашингтон - Каролина 4:2. Обзор матча 11 апреля 2019 Кубка Стэнли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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