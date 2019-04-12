"Я повел себя агрессивно, мне стыдно": полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев публично извинился

Список оскандалившихся футболистов, печальное лидерство в котором не отнять у обвиняемых в "хулиганстве" Кокорина и Мамаева на днях пополнил полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев. 10 апреля на своем внедорожнике "Мерседес" он летел на тренировку. Так спешил, что даже не светофоры не смотрел. Когда на улице Краснопрудной сработал красный сигнал, Аяза было уже не остановить.

Видео с камер: футболист Спартака Аяз Гулиев избивает пешехода, который помешал проехать ему на красный . Видео с камер: футболист Спартака Аяз Гулиев избивает пешехода, который помешал проехать ему на красный . Бьёт раз, уходит, потом возвращается и начинает избивать по-настоящему. Наказывает. https://t.co/bXGu2edwwP

- Он просто пошел на таран. Как он не переехал его, мне не понятно. Но касания были. Пешеход который шел на зеленый оказался очень мирным, он не отреагировал на провокацию и просто пошел дальше. А вот водитель взбесился. Он бросил свою машину прямо на "зебре", вышел, догнал беднягу и несколько раз ударил его кулаком в лицо , - рассказала "КП" свидетель этого дорожного конфликта Алла Деревянкина.

Футболист сломал нос ничего не понимающему пешеходу. Им оказался 29-летний гражданин США Майкл Коу Джон Эли.

- У него из носа шла кровь. Мы, конечно, сразу позвонили в службу спасения и полицию, - рассказала Алла.

Так вместо тренировки футболист оказался в отделении полиции. Туда же через считанные минуты прибыло руководство клуба красно-белых. Что уж там они говорили пострадавшему американцу, какую компенсацию ущерба посулили - это остается загадкой. Но мужчина отказался от претензий и писать заявление на Гулиева не стал.

Впрочем ответственности ему все-таки не избежать.

- В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье "проезд на запрещающий сигнал светофора, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

За это нарушение футболисту грозит штраф - всего 1000 рублей. Кроме того, строго наказать игрока пообещало руководство клуба. Судя по всему, речь идет о финансовых санкциях. Спустя двое суток после ЧП Гулиев публично извинился за свой поступок.

— Я повел себя агрессивно и признаю свою вину, — сказал Гулиев. — Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно. Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!