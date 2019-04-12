2019-04-12T11:04:20+03:00
Спорт

"Если хочешь - можешь не ехать". Тренеры хитростью замотивировали Загитову выиграть чемпионат мира

Один из наставников Алины рассказал любопытную деталь подготовки спортсменки к главному турниру сезона
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова в этом сезоне выиграла чемпионат мира в японской Сайтаме.Алина Загитова в этом сезоне выиграла чемпионат мира в японской Сайтаме.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Один из тренеров Алины Загитовой, хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о том, как готовилась фигуристка к победному для себя чемпионату мира в японской Сайтаме. Напомним, что ранее сама Этери Георгиевна говорила, мол, "мы могли и вовсе сняться с чемпионата мира". А вот уже Глейнхенгауз лично сказал, насколько сложно было подготовить Алину к этому турниру.

- Еще на чемпионате Европы мы поговорили с Алиной, она нас воодушевила тем, что хочет выиграть ЧМ, что все будет хорошо. С этими мыслями мы приехали в Москву, и две недели тренировок были просто шикарными, - говорит Глейхенгауз в интервью Sport24.

Но чем ближе было время турнира, тем сложнее было Алине:

- Ей в голову закрадывались лишние мысли, она начинала в себе сомневаться, были ошибки на прыжках, неудачные прокаты. Из-за этого она еще больше себя накручивала. Начала пропускать тренировки.

Выход был найден тренерами весьма оригинальный. И самое главное - он сработал!

- Недавно Алина в интервью сказала журналистам, что сейчас у нее такой возраст, когда ей хочется все делать наоборот. На «да» отвечать «нет». Пока мы ее упрашивали и уговаривали, что нужно собраться и поехать на ЧМ, мы и получали вот это «нет». Тогда мы решили пойти от обратного. Сказали ей, что если она не хочет, можно не ехать, это не проблема. И после этого мы поехали и выиграли.

В итоге все сработало. На чемпионате мира Алина Загитова, справившись со всеми своими психологическим проблемами, смогла одержать победу. Она опередила всех японок, Элизабет Турсынбаеву и Евгению Медведеву. И к 16 годам в активе спортсменки - победа на чемпионате Европы, мира и Олимпиаде. То есть все возможные титулы для спортсменки в ее виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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