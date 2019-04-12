2019-04-12T12:01:36+03:00
Общество

Баттл года: Black Star vs «Пятерочка»

Тимати и Егор Крид запустили «черный» эксклюзив от PepsiCo в «Пятерочке»
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Торговая сеть «Пятерочка» совместно с компанией PepsiCo бросают вызов фанатам лейбла BlackStar и запустили оригинальную лимитированную коллаборацию. Звезды российского шоу-бизнеса Тимати и Егор Крид превратили привычные Lay’s и Pepsi в новые эксклюзивные продукты: чипсы Lay’s Black Star Burger и напиток Pepsi Dark Vanilla.

Эксклюзивная продукция уже появилась на полках магазинов «Пятерочка» по всей России, но будет доступна покупателям лишь в ограниченный период времени. «Пятерочка» запустила челлендж, поспорив с артистами лейбла в социальных сетях – если до 31 мая весь объем серии будет продан, один из магазинов сети станет черной «Пятерочкой».

«Этой весной наша «Пятерочка» решила стереть привычные границы и вновь удивить своих гостей. Мы рады представить уникальные новинки от PepsiCo, разработанные с участием популярных артистов Тимати и Егора Крида эксклюзивно для гостей нашей сети - Lay’s Black Star Burger и Pepsi Dark Vanilla. Мы призываем всех присоединиться к нашему челленджу и добиться, чтобы в итоге и «Пятерочка» стала черной, окрасившись в любимый цвет наших звезд», - прокомментировала запуск акции Александра Калюкина, директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка».

Вариант – беспроигрышный. Тимати и Егор Крид сейчас на пике популярности. На двоих у ник почти 24 миллиона (!) подписчиков в инстаграме. Это очень много. А если приплюсовать официальные и неофициальные фан-клубы исполнителей, то цифра удвоится. Молодежь с удовольствием мурлыкает под нос знакомые мелодии, а вечером отрывается под них же на танцполах.

«PepsiCo занимает сильные позиции на рынке на протяжении долгого времени. Мы следим за трендами и стараемся идти в ногу со временем, чтобы предлагать нашим покупателям именно те продукты, которые отвечают их запросам, – отметила директор по продажам и развитию категорий Дарья Тебар. – Создание новой вкусовой линейки Pepsi и Lay’s от Black Star – достаточно интригующий эксперимент. Если успех действительно носит черный цвет, то мы, возможно, станем свидетелями ребрендинга одного из магазинов «Пятерочка». Все зависит только от вас!»

Всего компания PepsiCo выпустила 3 миллиона пачек Lay’s Black Star Burger и 3 миллиона бутылок Pepsi Dark Vanilla. Обратный отсчет оставшихся в «Пятёрочке» продуктов новой серии уже начался. Поторопитесь приобрести эксклюзивные продукты, и тогда вы не только получите удовольствие от новых уникальных вкусов Lay’s и Pepsi, но и увидите одну из своих любимых «Пятерочек» в черном цвете!

Какой из магазинов? Это пока секрет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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