2019-04-12T13:14:02+03:00
Общество

Москвичей старшего возраста приглашают на лекторий про доказательную медицину и ЗОЖ

Встречи будут посвящены сердцу и сосудам, инсульту и его профилактике, преодолению проблем со слухом, правильному питанию и многому другому
Ольга БОРСКАЯ
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Лекции посвящены современным и активным взрослым горожанам, которые хотят жить интересной и насыщенной жизнью. Фото: Елена Доценко, предоставлено Young OldЛекции посвящены современным и активным взрослым горожанам, которые хотят жить интересной и насыщенной жизнью. Фото: Елена Доценко, предоставлено Young Old
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Москвичам старшего возраста расскажут про доказательную медицину и здоровый образ жизни. Бесплатная лекция для пожилых горожан «Young Old. Здоровье в стиле фанк» пройдет 21 апреля.

Ее организаторы - проект Young Old. Сама команда проекта говорит, что он посвящен "Новым старшим" - современным и активным взрослым горожанам, которые хотят жить интересной и насыщенной жизнью.

Для них в Москве проведут серию лекций о медицине и здоровом образе жизни. Отдельные встречи будут посвящены сердцу и сосудам, инсульту и его профилактике, преодолению проблем со слухом, когнитивному старению, депрессии и тревожности, вопросам женского здоровья, правильному питанию и многому другому.

Сама команда проекта называет своих гостей "Новые старшие" Фото: Виталий Агабабян, предоставлено Young Old

Сама команда проекта называет своих гостей "Новые старшие" Фото: Виталий Агабабян, предоставлено Young Old

Организаторы обещают, что лекции не станут "чередой говорящих голов в белых халатах" - беседы с экспертами будут проходить в свободной и непринужденной форме. В конце лекций медики будут подробно отвечать на вопросы слушателей. Среди спикеров - известный кардиолог и блестящий спикер Антон Родионов (ПМГМУ им. Сеченова), главный реабилитолог Senior Group Олег Костюкович, онкогинеколог, руководитель Клиники гинекологии ЕМС Владимир Носов, психиатр Наталья Ривкина (EMC).

Помимо лекций и бесед, участников ждет обучение первой помощи в критических ситуациях, практика по body music, танцевальная импровизация, а также тренинг про мотивацию к ЗОЖ и борьбу с вредными привычками. Ее проведу психолог Наталья Кисельникова (ПИ РАО) и «бабушка-триатлет» Елена Росяева, переплывшая Босфор в 63 года.

Кстати, несмотря на то, что проект в первую очередь посвящен людям среднего и старшего возраста, организаторы приглашают принять участие всех желающих.

Где: в Некрасовской библиотеке (ул. Бауманская, 58/25 стр. 14)

Когда: 21 апреля с 10:00 до 20:00

Посещение бесплатно, но нужна предварительная регистрация. Сделать это можно на сайте проекта

Все лекции можно будет увидеть также в онлайн-трансляции и в записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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