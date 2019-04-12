2019-04-12T13:57:19+03:00
Спорт

Юлия Ефимова сказала, как сделать плавание великим

После одного из выступлений на чемпионате России по плаванию спортсменка рассказала о своих планах и судьбе своего вида спорта
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Юлия Ефимова.Юлия Ефимова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве в эти дни проходит чемпионат России по плаванию. Одну из главных ролей на этом турнире играет лидер национальной команды Юлия Ефимова. На коронной дистанции 200 метров брассом она стала лишь третьей, уступив двум спортсменкам. но тем не менее она все равно выступит в других заплывах на чемпионате мира, который пройдет с 12 по 28 июля в городе Кванджу в Южной Корее. В интервью телеканалу "360" Ефимова рассказала немало интересного, поделившись своими планами на будущее и рассказав немного про чемпионат России 2019 года.

О ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 2019

- У меня на этом чемпионате все сразу пошло не так, многое наложилось. Знаю прекрасно, что если бы я хотя бы немного сбавила тренировки, то проплыла бы по-другому. Но все, что ни делается, — к лучшему. Дальше буду более собранно подходить, потому что я привыкла, что намного выше всех.

О ПРОЕКТЕ EFIMOVA TEAM

- Да, просто сейчас я не могу этим заниматься. Есть мастер-классы, но это от наших спонсоров, которые нам помогают. У нас есть обязательства, и я их выполняю. Но очень тяжело быть действующей спортсменкой и ездить везде, куда приглашают.

ПРО ОЛИМПИАДУ 2020 ГОДА

- Сейчас мне надо тренироваться, дожить до Токио, а дальше будет видно. Конечно, я буду идти за золотом. Даже если не возьму, то возраст останется. Уже хочется чем-то еще более серьезным заниматься. Но ничего не загадываю, для меня каждая Олимпиада была как последняя. Со временем становится легче, но все равно два года идешь на таком позитиве, а на третьем уже тяжело. Думаешь: «Боже мой, давай терпи, еще один годик остался» (смеется).

ПРО РАЗВИТИЕ ПЛАВАНИЯ В РОССИИ

- Думаю, надо делать соревнования интереснее, устраивать из этого шоу. Хотелось бы, чтобы это происходило в крутых бассейнах с музыкой, разными световыми решениями, специальным человеком, который заводил бы публику. Зрители явно порой сидят и унывают. Если же это будет в веселом формате, людям будет намного интереснее смотреть, они потянутся. Плюс надо больше рекламы, раскрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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