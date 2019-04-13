Покупатели интернет-магазина выиграли машину, путешествие и годовой запас бензина

Те, кто регулярно делают заказы на AliExpress, хорошо знают: купоны, скидки и подарки здесь – обычное дело. Но такого на самом популярном сайте, торгующем товарами из Китая, еще не было. Целый месяц AliExpress разыгрывал среди своих клиентов крупные призы, в числе которых - автомобиль, путешествие, годовой запас бензина и много-много техники. Всего на 100 миллионов рублей!

Распродажа «Положи спасибо в карман» с крупнейшим в своей истории призовым фондом стартовала 18 февраля и завершилась 31 марта. Компания запустила ее в знак благодарности своим покупателям за многолетнюю преданность. Обладатели призов определялись еженедельно методом случайной выборки. Участниками розыгрыша призов автоматически становились все клиенты AliExpress, сделавшие в этот период заказ на сайте или в мобильном приложении. Многие призеры даже не подозревали, что участвуют в лотерее. И когда узнавали, что выиграли ценный приз — годовое путешествие или машину, - были приятно изумлены.

Партнерами AliExpress в акции «Положи спасибо в карман» выступили компании PEGAS Touristik, «Мосцветторг» и Xiaomi. В розыгрыше участвовали товары из самого популярного ассортимента: одежда, обувь, бытовая техника, электроника, аксессуары для дома — а это миллионы наименований.

«Комсомолка» дозвонилась счастливчикам, ставшим обладателями самых крупных призов, и поздравила их с удачей.

«ПОЛУЧИЛ ГОДОВОЙ ЗАПАС БЕНЗИНА — ТЕПЕРЬ ТОЧНО НАДО МАШИНУ ПОКУПАТЬ»

Юрий Алексеев из города Стерлитамак республики Башкортостан стал обладателем годового запаса бензина. Только вот незадача: бензин есть — а автомобиля у победителя розыгрыша еще нет.

- Теперь точно придется машину покупать, - смеется Юрий. - Водить умею, права есть, сейчас присматриваю автомобиль. Раньше с покупкой сложновато было: у нас ипотека, двое маленьких детей, жена сидела в декрете. Но теперь супруга вышла из декретного отпуска на работу, и появилась возможность.

Юрий Алексеев из города Стерлитамак республики Башкортостан стал обладателем годового запаса бензинаФото: Иван ВИСЛОВ

Юрий работает аппаратчиком на Стерлитамакском заводе «Сода», увлекается радиоэлектроникой и часто делает заказы на AliExpress.

- Я много чего заказываю, особенно разные детали. По цене получается выгодно – у нас в России такие же стоят гораздо дороже, - рассказывает он. - Из деталей я собираю роботов для своих сыновей. Их у меня двое, Рома и Матвей, три года и пять лет. Мы все делаем вместе – и конструируем, и играем.

Приз от AliExpress стал для Юрия полной неожиданностью.

- Я мельком видел на сайте, что проходит розыгрыш «Положи спасибо в карман», но, конечно, даже не предполагал, что я что-то получу, - признается победитель. - Тем более, что я еще никогда не выигрывал такой крупный приз, всегда что-то по мелочи. Это приятно. Значит, удача на моей стороне!

«Я ВЫИГРАЛ АВТОМОБИЛЬ? ДА ЛАДНО, ЭТО РОЗЫГРЫШ!»

Москвич Александр Ложечкин до сих пор удивляется:

- Бывает же такое – я заказал на AliExpress чехлы для одежды и получил в подарок машину! - рассказал «КП» еще один победитель розыгрыша.

Теперь Александр – обладатель новенького автомобиля Volkswagen Golf. Ему уже вручили ключи от белой иномарки. Как признается новоиспеченный автовладелец, сначала он вообще не поверил в свою удачу. И даже решил, что его «разводят» телефонные мошенники.

- Когда мне позвонили из AliExpress и поздравили с выигрышем, я сказал: «Да ладно, это розыгрыш какой-то», - вспоминает Александр. - Только потом, в ходе разговора осознал, что все это правда, и я действително получил приз. Для моих близких – родителей, любимой девушки – мой выигрыш стал настоящим шоком. Приятным, конечно.

Теперь Александр – обладатель новенького автомобиля Volkswagen Golf

Александр делает заказы на AliExpress регулярно, и считает, что многие вещи заказывать в Китае дешевле, чем покупать в Москве:

- В основном беру на AliExpress одежду, аксессуары для гаджетов — например, чехлы для телефона и планшета, аксессуары для телевизора, разные другие мелочи. Сейчас набрал купонов и снова сделал много заказов — себе, родственникам. Купонами, кстати, активно пользуюсь, это действительно выгодно.

«УВИЖУ СОЧИ, КРЫМ, КАЗАНЬ, БАЙКАЛ И ЕКАТЕРИНБУРГ»

В ближайшие двенадцать месяцев Владислав Сухоруков из Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа налетает тысячи километров, сделает сотни красивых фотографий и, конечно, соберет множество «лайков» в соцсетях. Ему достался один из самых интересных призов – путешествие по России. Но это только так называется – путешествие. На самом деле победителю акции «Положи спасибо в карман» вручили сертификат не на одну, а на целых пять поездок!

Владислав мечтает увидеть крым Крым. Фото: Ворнакова Мария

- Сочи, Крым, Казань, Екатеринбург, Иркутск и Байкал – все эти места я смогу посетить, - перечисляет Владислав. - Причем, по условиям акции, должен уложиться за один год. Иначе поездки сгорают.

- Ничего себе, - изумляемся мы, - это ж сколько вам отпусков придется взять в этом году! На работе-то отпустят? Успеете уложиться?

- У меня работа как раз позволяет, - смеется победитель. - Я электромонтер, работаю вахтовым методом: две недели тружусь - две отдыхаю. Летом поеду в Сочи и в Крым, зимой - возможно, на Байкал.

Сертификат Сухорукову вручили на два лица, но кого он возьмет с собой в поездку, парень еще не решил: Владислав не женат. Возможно, попутчиком станет кто-то из друзей или родители. Кстати, именно благодаря отцу он и получил приз.

- Я заказал на AliExpress электромассажер для спины — его можно надевать на спинку кресла или дивана. Включаешь вилку в розетку, садишься и массируешь спину. Причем заказ сделал не для себя, а для отца. А в итоге вышло, что подарок получил я.

Для себя на AliExpress Владислав часто заказывает гаджеты и электронику. Теперь, возможно, присмотрит и что-то для своего будущего путешествия.

- Я ведь нигде толком не был, - признается парень. - Родился в Оренбургской области, моя семья переехала в Нефтеюганск, когда мне еще не было и года. Зато сейчас появился шанс посмотреть сразу всю страну.