Пьяного фельдшера из Химок уволили после скандального видео

Фельдшер Химкинской станции Скорой помощи стал звездой YouTube. Видеоролик с его участием бьет рекорды по количеству просмотров. Сняли его посетители сетевого магазина, которые вызвали неотложку для пенсионерки. Женщине стало плохо прямо в магазине.

- Пенсионерка пожаловалась на боль в сердце. Ей было так плохо, что она едва могла стоять на ногах. Вокруг нее собралась целая толпа людей и все ждали, когда же приедет скорая. Минут через 10 появилась бригада. Вот только от фельдшера, крупного мужчины слегка за 50 , за версту несло алкоголем. Да и вел он себя странно. Сначала он шутил невпопад, вместо того чтобы заниматься пациенткой, а потом и вовсе перешел на агрессию - рассказала "КП" жительница Химок Мария Шаркова.

Фельдшер из Химок.

В какой-то момент один из посетителей магазина включил камеру мобильного телефона. Это и вовсе вывело фельдшера из себя. Он крепко сжал кулаки и заявил...

- Значит так! Говорю на видеокамеру для всех Химок. Вот этому молодому человеку сейчас ударю в морду.

В ответ владелец телефона пробормотал, что бить его нельзя, так как он работает в администрации Химок.

- Да мне плевать на тебя! А девушку (так доктор назвал пенсионерку Ред.) я отвожу в больницу. Давайте носилки сюда, - скомандовал доктор.

Но забрать бабулю пьяному мужчине посетители магазина так и не дали. Они вызвали для нее другую бригаду медиков.

Спустя несколько дней видео с пьяным фельдшером было опубликовано в социальных сетях. Реакцию руководства долго ждать не пришлось.

- Этот человек уже уволен по статье. С руководством и коллективом Московской областной станции скорой медпомощи были проведены дополнительные беседы о недопущении впредь таких инцидентов. Министерство здравоохранения Московской области приносит извинения за случившееся в Химках, - прокомментировали ситуацию в областном Минздраве.

Но нашлись среди жителей этого подмосковного города и те, кто ничего дурного в поведении фельдшера не заметил. Ну, подумаешь, выпил человек!? С кем не бывает. По их мнению, конфликт спровоцировал покупатель, который без разрешения сотрудников медицинской службы включил камеру мобильного телефона.