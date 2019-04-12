Отчёт эстонской разведки: «Пушкинский институт дестабилизирует наше общество»

Эстонская контрразведка (КаПо) задержала своего бывшего сотрудника Владимира Куликова. В 1995 году он был признан одним из лучших офицеров местной госбезопасности, удостоен национального ордена, а сейчас уже давно на пенсии, подрабатывает частным тренером по дзюдо. Но прошлые заслуги не помешали спецслужбам обвинить Куликова в «работе на Кремль» — якобы его завербовали во время недавней поездки в Россию.

— Куликов схвачен КаПо ещё 26 марта. А объявили об этом «успехе» только 12 апреля, как раз в день презентации очередного годового отчёта о работе этого ведомства. Смотрите, мол, мы ловим шпионов не только на бумаге, но и на деле, — сообщил «КП» эстонский политолог Дмитрий Линтер. — Сам отчёт, кстати, советую вам изучить: документ прямо-таки страшный, откровенно разжигает ненависть к России и русским.

Что ж, заходим на сайт КаПо, качаем красиво свёрстанную брошюру. И… выпадаем в осадок.

«Агенты Кремля» из Вятского университета

Итак, кому же, судя по годовому докладу, противостоит эстонская разведка? Может быть, радикальным исламистам, сотни из которых просочились в Европу под видом «беженцев» с Ближнего Востока? Балканской наркомафии? Сомалийским пиратам? Догадаться не сложно. Из 57-ми страниц отчёта КаПо слова «Россия» (и производные) употребляются 200 раз, слова «Кремль» (и производные) — порядка 60 раз.

Старательно перечислены и конкретные «инструменты агрессии», коими Москва подрывает неокрепшую эстонскую демократию. Например, это… «поддержка русскоязычных школ и организация олимпиад» (вероятно, по русскому языку).

«Среди заметных инструментов дестабилизации (эстонского) общества — совместная программа Посольства РФ в Эстонии и Пушкинского института, — сообщает отчёт. — Она предлагает живущим в Эстонии молодым людям возможность учиться в российских университетах… Эти русскоязычные зарубежные жители рассматриваются Кремлём как будущие носители идей русского мира в своих странах».

фрагмент годового отчета КаПо

(Поясним, речь идёт о Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина, занимающимся разработками методик преподавания русского языка за рубежом; в этой логике «врагом эстонской нации» можно объявить, например, и германский Институт Гёте, у которого, кстати, тоже есть филиал в Таллине.)

Листаем отчёт дальше. «Осенью 2018 года студенты Вятского государственного университета из Кирова прибыли на (эстонский остров) Саарема для реконструкции советских мемориалов Второй мировой войне в данной местности».

Ещё раз: это официальный документ эстонской контрразведки КаПо, где работа российских студентов по благоустройству памятников героям Великой Отечественной на полном серьёзе рассматривается в числе «угроз национальной безопасности».

В Эстонии много предателей, и вы знаете, кто это

У «врагов республики» есть конкретные имена и должности. И это — журналисты российских СМИ. На стр. 11 отчёта приведены сканы двух загранпаспортов граждан РФ (где ясно различимы персональные данные). Это личные документы репортёров петербургского Пятого канала Натальи Кирилловой и Игоря Чигарева. Летом 2018 года они пытались снять в Эстонии репортаж о росте неонацистских настроений; их задержали в Таллинском аэропорту и выдворили из страны. Сию «спецоперацию» КаПо приводит в отчёте как великую «перемогу».

Но и это ещё не всё — документ откровенно разжигает шпиономанию, прямым текстом сообщая: среди нас есть изменники.

«(В 2018 году) предатели, безусловно, нанесли (Эстонии) ущерб… Предателей всегда нелегко поймать. Они профессионалы, их работа тщательно подготовлена и сокрыта. Поимка предателя — это всегда победа для той стороны, которая смогла его (или её) вычислить, и тяжёлый удар для тех, на кого он работает», — говорится на стр. 5 документа.

Кто же эти «изменники и предатели» — не сообщается. Но, учитывая, что почти весь документ посвящён «борьбе с кремлёвской агрессией», ответ очевиден.

— Раньше официальный Таллин просто утверждал: «враги в Москве». Но теперь он (в том числе в этом отчёте) перешёл к ещё более жёсткой риторике: «враг внутри». Спецслужбы республики открыто объявили войну русским эстонцам (многие из которых живут здесь столетиями), наплевав на «демократические нормы Евросоюза», которые сами же подписывали, — подводит итог эстонский политолог Дмитрий Линтер.