2019-04-12T17:00:49+03:00
Политика

Шойгу: Минобороны в Крыму и Арктике совершенствует ядерную триаду

Большинство новинок обещают показать на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019»
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Министр обороны России Сергей ШойгуМинистр обороны России Сергей ШойгуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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"Строительство объектов военной инфраструктуры для стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и Арктике являются приоритетами в развитии военной инфраструктуры, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу выступая в пятницу в рамках Единого дня приемки военной продукции.

Говоря о совершенствовании инфраструктуры ядерной триады министр отметил, что основные усилия военных строителей сосредоточены на развитии системы управления Вооруженных сил и создании объектов для размещения вооружения, военной и специальной техники. В 2019 году Минобороны планирует завершить строительство 3,7 тысяч сооружений военной инфраструктуры.

"С начала года Вооруженные силы России получили более 500 новых единиц вооружения, включая 48 ракет крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр", береговой ракетный комплекс "Бастион", 13 самолетов различного класса и целевого предназначения, 31 вертолет Ми-28, Ми-35М и Ми-8 различных Модификаций, 540 автомобилей "Тигр", "Урал" и КамАЗ", - перечислил Шойгу.

В Минобороны отметили, что успешно завершаются Государственные испытания новой зенитной ракетной системы С-350 «Витязь-ПВО», призванной на замену С-300ПС, а конструкторское бюро машиностроения в Коломне начало серийное производство одиннадцатого бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М". До конца года ведомство получит более 20 межконтинентальных баллистических ракет для комплексов "Ярс" подвижного и шахтного базирования, а также десять межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

По данным Минобороны России Воздушно-космические силы обновили склады 140 авиационными ракетами класса "воздух-воздух", десятью новенькими Су-34, 6 вертолетами Ка-52 "Аллигатор", а моряки Тихоокеанского флота скоро получат новейшую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский".

Идет замена стрелкового оружия. Только концерн "Калашников" до 2021 года поставит в нашу армию 112,5 тысяч автоматов АК-12 , которые приняты на смену АК-74 М. В войска только в этом году поступило уже 5 тысяч новых стволов.

По информации заместителя министра обороны России Алексея Криворучко оснащенность российской армии новыми образцами вооружения к 2019 году должна превысить 68 процентов.

Большинство новинок обещают показать на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", который пройдет с 25 по 30 июня в парке "Патриот".

ИСТОЧНИК KP.RU

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