Власть и бизнес обсудили проблемы выхода российской продукции на внешние рынки

Участниками круглого стола стали представители бизнеса из нескольких десятков компаний. Среди них были как экспортеры с большим опытом, так и те предприятия, которые только планируют международную экспансию.

Директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Виталий Гудин отметил, что целью государства является удвоение несырьевого неэнергетического экспорта в ближайшие пять лет. По его словам, задача амбициозная, поэтому в ведомстве разрабатывают программы поддержки и вместе с бизнес-сообществом определают «узкие места», которые нужно расшивать в первую очередь.

Одним из таких «узких горлышек» является таможня. Тем не менее в ведомстве постепенно автоматизируют процессы. По словам Екатерины Кузнецовой, замначальника службы организации таможенного контроля Центрального таможенного управления ФТС России, заполнение подавляющего большинства деклараций сейчас происходит в электронном виде. Физический досмотр проходит только 1% товаров, пересекающих границу. Но в некоторых случаях это затягивает сроки поставки товаров и ложится бременем на предпринимателей, что делает российскую продукцию менее конкурентоспособной, отметили некоторые из гостей круглого стола.

Директор Управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса Московского кредитного банка Ренат Ганеев

Для снижения рисков выхода на зарубежные рынки компании могут использовать банки. Как отметил директор Управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса Московского кредитного банка Ренат Ганеев, банк может проконсультировать клиентов и даже составить пакет документов для получения субсидии от государства. К примеру, только за последний год банк добился одобрения 13 заявок своих клиентов на получение субсидий на общую сумму 25 млрд. рублей. Кроме того, при работе с зарубежными контрагентами работа через кредитную организацию упрощает исполнение договора. Банк с помощью собственных финансовых инструментов может выступить гарантом оплаты со стороны получателя российской продукции.

Генеральный директор компании «Артвелл» Николай Апурин

Поддержка со стороны государства тоже крайне важна, считает генеральный директор компании «Артвелл» Николай Апурин. При наличии грантов российским предприятиям будет легче выигрывать у своих зарубежных конкурентов. К примеру, сейчас в некоторых случаях конечный покупатель выбирает поставщика из развитых стран только потому, что тот за счет господдержки предоставляет отсрочку платежа или кредит практически на безвозмездной основе. Российские компании такие условия предложить пока не могут.

Представитель Российского экспортного центра в Германии Юрий Стеценко

Представитель Российского экспортного центра в Германии Юрий Стеценко высказал мысль, что продвижение отечественной продукции следует начинать с поиска конкретных покупателей за рубежом. Это бы упростило работу российских торговых представитетельств. Его поддержала и член правления группы компаний «Сегежа» Мария Василькова. По ее словам, российские предприниматели нуждаются в поддержке в плане сертификации продукции. Иногда ее очень сложно получить, а без сертификата выход на международные рынки невозможен. Другими проблемными точками, по мнению эксперта, является инфраструктура (например, железнодорожная) и маркетинг.

Радио «Комсомольская правда» провело очередной круглый стол в рамках своего постоянного проекта «Деловые пятницы»

В кулуарах по окончании круглого стола представители предпринимательского сообщества отметили, что подобный формат деловых мероприятий является для них крайне полезным. В первую очередь, благодаря тому, что можно задать наболевшие вопросы представителям власти, получить обратную связь и поделиться опытом с коллегами. Напомним, бизнес-завтрак прошел в рамках проекта радиостанции «Комсомольская правда» - «ДЕЛОВЫЕ ПЯТНИЦЫ». Слушайте Радио «КП» на волне 97,2 FM в Москве.