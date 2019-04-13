Собчак вступилась за Богомолова в ответ на критику Ахеджаковой

Лия Ахеджакова засомневалась в профессионализме режиссера Константина Богомолова. Актриса заявила, что искренне не понимает, почему публика не скупится на аплодисменты и ходит на его спектакли.

"Вы видели еще одну вещь? Костя Богомолов поставил «Славу» в БДТ. Я хочу, чтобы мне кто-нибудь объяснил, почему народ ликует? Нина Усатова в конце спектакля говорит: «Товарищ Сталин - сын трудового народа, а я дочь - трудового народа». В зале овации. Я разобраться не могу", - возмутилась Лия Ахеджакова в беседе с телеведущим Александром Невзоровым.

Последний поддержал кинозвезду, выразив надежду, что никогда не увидит спектаклей Богомолова. Он также намекнул о скоротечности его успеха. "Я не видел ни одного спектакля и надеюсь, никогда не увижу... Все пройдет, не переживайте", - ответил телеведущий своей собеседнице. На этом видео и заканчивается.

konbog75 Это все пройдет

Богомолов сделал репост ролика, который был размещен в блоге Невзорова. Режиссер подписал его словами: "Это все пройдет". Он не стал комментировать ни слова актрисы, ни журналиста.

Зато бурно отреагировали подписчики. Многие поддержали Богомолова: "Настоящий артист должен понимать чаяния и, особенно, ликование народа".

Не осталась в стороне и возлюбленная режиссера Ксения Собчак. Она вступилась за режиссера со свойственным только ей юмором. "Это ж моя любимица!", - отреагировала светская львица на публикацию Богомолова. Но в дальнейшие дискуссии вступать не стала.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту звезды советского кино. "Она прекрасная, смелая и честная. Да, какие-то вопросы воспринимает буквально, уже ей сложно разглядеть сюр, стеб и так далее в больных ей темах, но разве можно ее за это осуждать? Очень хочется верить, что Константин выложил это видео без злой иронии и пренебрежения к этой удивительной актрисе", - написал один из поклонников творчества Ахеджаковой.

konbog75 Богомолов сейчас на пике популярности

Что касается Богомолова, то сейчас режиссер на пике популярности. Многие с восторгом отзываются о его работах и, конечно, следят за личной жизнью артиста.

Не так давно он развелся. А месяц назад Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вместе официально вышли в свет. Кроме этого на одной из светских вечеринок режиссер признался в любви телеведущей, исполнив хит Филиппа Киркорова "Снег".