2019-04-12T18:09:38+03:00
Звезды

Режиссер Клэр Дени: Вам не кажется, что Роберт Паттинсон - вылитый Александр Кайдановский?

В российский прокат вышел научно-фантастический триллер «Высшее общество» со звездой «Сумерек» в роли космического преступника
Стас ТЫРКИН
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Клэр Дени. Фото: Camille DE CHENAY - © 2013 ALCATRAZ FILMS / WILD BUNCH / ARTE FRANCE CINEMA / PANDORA PRODUKTIONКлэр Дени. Фото: Camille DE CHENAY - © 2013 ALCATRAZ FILMS / WILD BUNCH / ARTE FRANCE CINEMA / PANDORA PRODUKTION
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Это первый англоязычный фильм французской интеллектуалки Клэр Дени. Паттинсон играет обаятельного зека, определенного на постой в космос. Когда-то таких, как он, было несколько на корабле, штурмующем черные дыры, но постепенно в живых остался лишь Паттинсон и его маленькая дочь. Как была произведена на свет в космосе эта дочь рассказано и показано во флэшбэках. Как истинный автор, Дени, разумеется, не могла обойтись без набега на территорию философской фантастики - отсылки к «Солярису» Тарковского в ее фильме очевидны.

Отсылки к «Солярису» Тарковского в фильме очевидны

Отсылки к «Солярису» Тарковского в фильме очевидны

- Да, на меня очень повлиял этот фильм, но и американские научно-фантастические истории тоже. Мне показалась интересной идея о том, что в космосе живут преступники, приговоренные за свои преступления. А не герои, как мы привыкли считать. Это во многом антигероический фильм - в этом смысле он нисколько не похож на американское кино, где астронавты часто предстают солдатами. У них это всегда фильмы о завоевании космоса. Это как будто фильмы об армии, и мне это совершенно не нравится. У Тарковского все совершенно по-другому - он снимает кино о месте человека на Земле, во Вселенной, стремится их понять. А завоевания - это такая глупость!

Паттинсон играет обаятельного зека Фото: кадр из фильма

Паттинсон играет обаятельного зекаФото: кадр из фильма

- Сочетание Тарковского с Паттинсоном довольно непривычное, но, бесспорно, очень интересное.

- Роберт сам попросился на эту роль. Он сам очень хотел сниматься. Когда я смотрела на него во время работы, то думала, что он похож на Сталкера. На актера, который играл главную роль в «Сталкере» Тарковского.

- На Александра Кайдановского? Наверное, можно и так сказать…

- Тот же тип красоты! Он как бы немного не в себе. Такой весь загадочный.

- Но вы же сначала хотели Филиппа Симура Хоффмана на эту роль, а он совсем не был похож на Паттинсона.

- В сценарии герой уже устал от жизни и ни во что не верит. Роберт был слишком молод, чтобы его играть. Но он убедил меня в том, что эта роль ему подходит. Мне повезло, что он настоял.

- Влияние «Космической одиссеи» Кубрика на этот фильм тоже сложно не отметить.

- Конечно, фильм Кубрика очень повлиял на меня, но он настолько широко распространен, что мне претила даже сама идея наивного или плохого римэйка.

В российский прокат вышел научно-фантастический триллер «Высшее общество» со звездой «Сумерек» в роли космического преступника Фото: кадр из фильма

В российский прокат вышел научно-фантастический триллер «Высшее общество» со звездой «Сумерек» в роли космического преступникаФото: кадр из фильма

- Ваш предыдущий фильм, «Впусти солнце» с Жюльетт Бинош, был очень разговорным. В новом царит безмолвие.

- Думаю, что на таком небольшом космическом корабле, полном преступниками, после четырёх лет пребывания вместе людям особо нечего сказать друг другу. Им даже сексуальные отношения не разрешены. И, конечно, они не настолько джентльмены, чтобы, вставая с постели, каждый день спрашивать друг у друга: «Хорошо ли ты спал?», «Как сегодня твой день?» и т.д. И вообще, представьте себе все эти потные тела в одной каюте. Каждый из них при этом очень одинок, одиночество сквозит в каждом из персонажей - они осуждены за свои преступления и принимают это.

- Какие отношения у вас со спецэффектами?

- Я решила использовать их в очень небольшом количестве. Но они понадобились, чтобы создать определенные образы. Я узнала, что когда входишь в чёрную дыру, то объекты вселенной, планеты и звезды, выстраиваются в одну линию - линию света. Я подумала, что хотя она скорее всего будет белого цвета, золотой цвет будет здесь более уместен, ибо он несет в себе бесконечность…

Александр Кайдановский

Александр Кайдановский

- Вы начинали писать этот сценарий с актуальной британской писательницей Зэди Смит.

- Да, я подумала, что было бы хорошо, если бы к работе подключился англоязычный соавтор, но отношения с Зэди у нас не сложились. Она бы предпочла, чтобы у этого фильма была более простая структура. В большей степени меня и моего французского соавтора впечатлил один молодой французский астрофизик и философ, который открыл нам глаза, насколько реально то, что мы описываем. Я знала, что можно оставаться в невесомости 3-4 месяца, но больше тело не может ее выдержать. Поэтому, если ты путешествуешь в космосе дольше, тебе нужна искусственно созданная гравитация, а значит, нужна скорость - а для скорости нужно топливо… Мне было важно все это понимать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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