Аэрофлот получил престижную премию за лучший дорожный набор бизнес-класса в Европе

Премию учредил американский журнал PAX International, который пишет о бортовом сервисе, интерьерах воздушных судов, а также развлечениях и интернет-технологиях на борту.

Церемония вручения премий прошла в Гамбурге. Аэрофлот получил ее в номинации «Лучший набор бизнес-класса в Европе». Этот набор он разработал в партнерстве с лидером рынка бортовой сервисной и санитарно-гигиенической продукции компанией AK-Service.

Повышение качества дорожных наборов и расширение их линейки — одна из ключевых инициатив Аэрофлота по совершенствованию сервиса. Таким образом авиакомпания успешно укрепляет свои позиции на глобальном рынке авиаперевозок.

В частности, Аэрофлот подтвердил лидерские позиции в глобальной авиации, победив в двух номинациях мирового этапа World Travel Awards 2018 — «Лидирующий авиационный бренд» и «Лучший бизнес-класс».

Также сегодня стало известно, что дочерняя компания Аэрофлота, «Россия» стала лауреатом TravelPlusAirlineAmenityBagAwards за детские дорожные наборы. Ежегодная международная премия оценивает достижения авиакомпаний в разработке и дизайне дорожных наборов для более чем 20 различных категорий пассажиров. Всего в этом году в номинации были представлены тревэл-наборы 22 авиакомпаний со всего мира.

В детском наборе «России» - все, что нужно, чтобы юные пассажиры не скучали в полете. Это стильный рюкзачок в фирменных серо-красных цветах «России», внутри – яркий и занимательный набор для творчества и игр: авиационное домино, игра-пазл, цветные карандаши и уникальная познавательная книжка-раскраска с логическими задачками, ребусами и кроссвордами.

Организаторы премии отметили, что технологии дополненной реальности, используемые авиакомпанией, выводят детские наборы «России» на принципиально новый уровень. «Россия» использует AR-технологии для детских наборов одной из первых в мире, позволяя детям весело провести время. Все что нужно сделать – это скачать специальное приложение на свой телефон, запустить его и направить камеру на наклейки из дорожного набора для их трансформации в полноценные трехмерные объекты.