2019-04-12T21:02:17+03:00
Общество

Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру на фейк с запретом йоги в СИЗО

Сенатор назвала скандал "сознательной манипуляцией"
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Елена Мизулина обратилась в Генеральную прокуратуруЕлена Мизулина обратилась в Генеральную прокуратуруФото: Евгения ГУСЕВА
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В пятницу Елена Мизулина обратилась в Генеральную прокуратуру в связи с распространением фейковых новостей.

Член Совета Федерации от Омской области просит генпрокурора Юрия Чайку провести проверку по факту распространения недостоверной и оскорбительной информации и, при подтверждении фактов, принять меры по ее удалению. А в случае неудаления - ограничить доступ к информресурсам, распространяющим этот фейк.

Напомним, на днях сенатор оказалась в центре шумихи из-за утверждений некоторых СМИ о ее желании запретить йогу в СИЗО. Якобы из опасений "появления гомосексуальных связей между заключенными". Мизулина тогда назвала появление этих статей "типичным примером распространения фейковых новостей" и "сознательной манипуляцией".

КСТАТИ

Мизулина о "запрете йоги в СИЗО": Это фейковая новость!

Елена Мизулина назвала шумиху вокруг якобы ее желания запретить йогу в СИЗО из-за опасений "появления гомосексуальных связей" между заключенными типичным примером фейковых новостей. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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