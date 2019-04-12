Когда наконец мы увидим звезд в прыщах и с мешками под глазами?

Сегодня журнал Glamour провел любопытный завтрак имени идеи своей новой обложки - «Без ретуши». 34-летняя актриса Юлия Пересильд смотрит на вас с большого плаката. Красивая женщина. Что с ретушью, что без. Ни одной грустной морщинки, никакого повисшего века и других признаков возраста, увидев которые, можно было бы сказать - ну вот, действительно, человек естественен, красив, не «закалывает» лицо ботоксом в погоне за молодостью. Идеальная картинка, которая пока, к сожалению, никак обычным женщинам не поможет любить себя.

Бьюти-индустрия с каждым днем набирает обороты. Все больше и больше брендов, которые удовлетворят любого потребителя с любым типом кожи и пристрастиями (есть уже марки для любителей рок-музыки). Все больше фильтров в соцсетях, которые помогут стать за пару секунд не унылой теткой и не прыщавым подростком, а вполне себе сексуальной женщиной с красивой кожей и большими глазами. И глянцевые издания, чувствуя отчасти и свою вину в стандартизации женщин и навязанных им с давних времен невыполнимых стандартов красоты, пытаются ситуацию исправить. На обложках появляются женщины с витилиго, лишним весом, без ретуши. Но те же самые толстушки почему-то совсем не похожи на обычных женщин с ожирением - густые пышные локоны, призывные губы, ножки без целлюлита. С витилиго выступает девушка с модельными параметрами. Без ретуши - такие красотки, как Юля Пересильд. И тут, конечно же, глянец винить нельзя. Такое количество программ для ретуши появляется в ответ на запрос потребительниц. Запрос же появляется от желания и возможности показывать себя и собирать «поглаживания» в виде лайков и восхищенных комментариев.

Постоянное присутствие в соцсетях и вот эта нужда в реакции на себя любимую заставляет поставлять контент. Ну и конечно по количеству лайков и подписчиков любая может выбрать для себя ролевую модель и под неё подстраиваться. Ким Кардашьян, например. Теряется ли от этого индивидуальность? Конечно.

Но вопрос в том, как обычной девочке из обычной семьи не столкнуться с травлей и равнодушием из-за несоответствия вот этим новым стандартам Инстаграм-красоты. Звёздам и публичным личностям все же прощают огрехи внешности, именно потому что они привлекательны не внешностью, а своим имиджем успешного человека. Деньги, поклонники, статус позволяют любить их и с несовершенствами. Публика видит недостатки, и иногда это идет лишь на пользу. Но по большей части наши артисты как огня боятся своих фото без ретуши. Не дай Бог кто-то увидит, что с ними что-то не так! Поэтому модная индустрия, среагировав на изменения в сторону стремления к естественности, все никак не может дождаться, пока же наконец перестанут так комплексовать и паниковать наши артисты. Да, страшно показать свою не совсем свежую кожу с расширенными порами, свой отвисший после родов живот в растяжках.

renatalitvinovaofficiall Рената Литвинова. Честное фото

Вот Рената Литвинова разместила в Инстаграме на днях фото действительно без фильтра - ну сколько тут же нашлось критиков. А на самом деле вот именно это фото было большим шагом со стороны, казалось, никогда не стареющей артистки. А нет, стареет. И любит себя такой, а значит быть «простой» не стыдно. Процесс снимания стигм с обычной внешности пошел, и журнал Glamour со своей обложкой без ретуши тоже сыграл в нем главную роль. Поэтому ждем, пока, наконец, мы сможем увидеть действительно без ретуши тех артистов, которые свои недостатки тщательно прячут даже от себя, в страхе обнаружить собственное несовершенство. И именно это поможет тем самым девочкам с комплексами по поводу кожи и фигуры почувствовать себя нормальными и поверить в себя.