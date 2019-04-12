«Жертва моды»: Калашникова потратила на шопинг больше 600 тысяч рублей

Певица и участница популярных телешоу Анна Калашникова выставила в своём Инстаграме фото из отпуска, который провела в Лондоне. Судя по всему, Анна потратила на шопинг немалые деньги.

- Видимо, Калашникова - жертва моды. Такие девушки даже в булочную без макияжа не выйдут, - считает фэшн-блогер и телеведущая Алина Ян. На этой фотографии Анна в сете из новой коллекции Balmain (любимый бренд Майкла Джексона, Бейонсе и Светланы Лободы-Ред.): буклированные жакет (245 тысяч рублей) и юбка (163 тысячи рублей), плюс сумочка с декором из твида (137 тысяч рублей).

Стилисты раскритиковали расточительность звезды ток-шоу

Еще у Калашниковой я разглядела брендовые туфли от Jimmy Choo за 90 тысяч рублей. Итого певица и бывшая невеста Прохора Шаляпина потратила на свой образ 635 тысяч рублей. Я не понимаю, к чему такая расточительность. Похожие вещи продаются в масс-маркетах. Но судя по тому, что Анна Калашникова ездила по бутикам Лондона на Rolls-Royce Phantom, стоимость которого доходит до миллиона евро, деньги считать она не привыкла. Видимо, поклонник одаривает.