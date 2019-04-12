2019-04-12T21:18:43+03:00
Звезды

«Жертва моды»: Калашникова потратила на шопинг больше 600 тысяч рублей

Стилисты раскритиковали расточительность звезды ток-шоу
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Видимо, Калашникова - жертва модыВидимо, Калашникова - жертва модыФото: Личный архив
Изменить размер текста:

Певица и участница популярных телешоу Анна Калашникова выставила в своём Инстаграме фото из отпуска, который провела в Лондоне. Судя по всему, Анна потратила на шопинг немалые деньги.

- Видимо, Калашникова - жертва моды. Такие девушки даже в булочную без макияжа не выйдут, - считает фэшн-блогер и телеведущая Алина Ян. На этой фотографии Анна в сете из новой коллекции Balmain (любимый бренд Майкла Джексона, Бейонсе и Светланы Лободы-Ред.): буклированные жакет (245 тысяч рублей) и юбка (163 тысячи рублей), плюс сумочка с декором из твида (137 тысяч рублей).

Стилисты раскритиковали расточительность звезды ток-шоу

Стилисты раскритиковали расточительность звезды ток-шоу

Еще у Калашниковой я разглядела брендовые туфли от Jimmy Choo за 90 тысяч рублей. Итого певица и бывшая невеста Прохора Шаляпина потратила на свой образ 635 тысяч рублей. Я не понимаю, к чему такая расточительность. Похожие вещи продаются в масс-маркетах. Но судя по тому, что Анна Калашникова ездила по бутикам Лондона на Rolls-Royce Phantom, стоимость которого доходит до миллиона евро, деньги считать она не привыкла. Видимо, поклонник одаривает.

Стилист Алина Ян считает, что Калашникова слишком много денег спускает на шопинг

Стилист Алина Ян считает, что Калашникова слишком много денег спускает на шопинг

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Известный стендап-комик умер после шутки про инсульт
Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь "серый" транзит из Белоруссии
Шойгу и Салюков примут участие в параде Победы на кабриолетах Aurus
Москва вошла в десятку городов с самыми быстрорастущими ценами на жилье
Меркель прокомментировала претензии Порошенко из-за "Северного потока — 2"
Дальний Восток получит 3 млрд рублей на поддержку рождаемости
Снаружи американского сегмента МКС произошла утечка десятков килограммов метана
Валентина Матвиенко заработала в прошлом году больше 15 миллионов рублей
Зеленский назвал свою беседу с Макроном конструктивной
Алексей Леонов: "Олигархи имеют больше денег, чем мы тратим на космонавтику"
Постпред Судана при ООН: Военный Совет готов сотрудничать с международным сообществом
Медведев в 2018 году заработал 9 миллионов 917 тысяч рублей
Владимир Путин за год заработал 8 миллионов рублей
В Париже началась встреча Макрона с Зеленским
Порошенко: 18 апреля должно начаться "пасхальное" перемирие в Донбассе
МИД Литвы вручил России ноту протеста
Актера сериала «Деффчонки» проверяют на причастность к сбыту наркотиков