Красивая блондинка с грудью четвертого размера, случайно заглянувшая на корпоратив, испортила настроение всей женской половине коллектива
- Лена, куда делась бутылка водки?
- Я обрабатывала рану.
- Какую еще рану?!
- Душевную.
* * *
Чтобы показать, кто в доме хозяин, отец семейства носил бейджик.
* * *
Назвал кота Фидель, потому что Кастро.
* * *
- Откройте, полиция!
- Не открою. Я на вас очень обижен!
* * *
- Молодой человек, у вас не найдется сигаретки для прекрасной дамы?
- А что же она сама-то не подошла?
* * *
Как ни крути, но лучший шкаф для одежды - это стул.
* * *
Объявление в «Вечерней Одессе»:
«Мадам в возрасте ищет работу. Секс и шитье не предлагать. Шитье - категорически!!!»
* * *
- Алло, привет! Давай поговорим на эротическую тему.
- Давай.
- Ты сейчас в чем?
- В комнате... Я медленно снимаю комнату за 20 000 в месяц...
* * *
- Вы знаете убийцу Лермонтова?
- Знаю... Но разве он убийца?! Он же великий поэт...
* * *
И о погоде.
Сегодня у нас в стране возможно все. Причем сразу...
ИСТОЧНИК KP.RU