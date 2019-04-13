Красивая блондинка с грудью четвертого размера, случайно заглянувшая на корпоратив, испортила настроение всей женской половине коллектива

- Лена, куда делась бутылка водки?

- Я обрабатывала рану.

- Какую еще рану?!

- Душевную.

* * *

Чтобы показать, кто в доме хозяин, отец семейства носил бейджик.

* * *

Назвал кота Фидель, потому что Кастро.

* * *

- Откройте, полиция!

- Не открою. Я на вас очень обижен!

* * *

- Молодой человек, у вас не найдется сигаретки для прекрасной дамы?

- А что же она сама-то не подошла?

* * *

Как ни крути, но лучший шкаф для одежды - это стул.

* * *

Объявление в «Вечерней Одессе»:

«Мадам в возрасте ищет работу. Секс и шитье не предлагать. Шитье - категорически!!!»

* * *

- Алло, привет! Давай поговорим на эротическую тему.

- Давай.

- Ты сейчас в чем?

- В комнате... Я медленно снимаю комнату за 20 000 в месяц...

* * *

- Вы знаете убийцу Лермонтова?

- Знаю... Но разве он убийца?! Он же великий поэт...

* * *

И о погоде.

Сегодня у нас в стране возможно все. Причем сразу...