"Я расплакалась и мама привела меня еще раз". Алина Загитова рассказала, как вернулась в фигурное катание из гимнастики

В пятницу, 12 апреля, гостем прямого эфира программы "Вечерний Ургант" стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 Алина Загитова. Она недавно стала победительницей мирового первенства 2019 в японской Сайтаме, а потом осталась в стране для участия в серии шоу Stars on ice. А несколько дней назад Загитова вернулась в Россию. Ее в аэропорту "Шереметьево" в 5 часов утра встретила толпа фанатов. Фигуристка вернулась рейсом из Парижа, а ее поклонники ждали лишние 3,5 часа, на которые опоздал самолет с фигуристкой. Спустя несколько дней фанаты Загитовой уже были в студии "Вечернего Урганта". Алина находилась в очень приятной для себя обстановке.

- Познакомьте с вашей собакой. Мы видели, как ее подарил премьер-министр Японии.

- Мне подарили ее совсем случайно. Я однажды сказала в интервью, что мне нравится порода этой собаки акита-ину. И сразу японцы увидели интервью и сказали: "Мы готовы подарить вам ее!". Я очень обрадовалась, это была неожиданность.

azagitova Алина Загитова на "Вечернем Урганте"

- А вы хотели до этого себе собаку?

- Я перед Олимпиадой сказала: "Возможно ли такое, если я хорошо там выступлю...". Сказали, что если хорошо выступишь, то "мы посмотрим". И это был, можно сказать, стимул, чтобы выиграть Олимпиаду.

- Собаку вашу зовут Масару... и у нее вижу есть платье. Как проходит процесс подбора платья для Масару?

- Я на сборах в Японии увидела в журнале эту красивую собаку и у меня на шкафу висело это платье (красное платье, в котором Загитова выиграла Олимпиаду). И я сразу сказала себе, что если у меня будет собака такой породы, то я ее одену в платье.

- Масару вас в поездках сопровождает?

- Она большая и это очень проблематично. Но я в ближайшее время собираюсь отвезти ее на родину в Японию на мое шоу.

- А любит она смотреть как вы катаетесь?

- Да она сама любит кататься. И сама скорее всего там выйдет на лед. Когда первый раз я ее привела на лед, то она начала лизать лед. Это было странно, но ей понравилось.

- А расскажите про ваши костюмы...

- Это платье (красное), то мне оно очень мешало. Пачка, например, останавливала меня в воздухе. Она очень тяжелая.

ryabenko_olga21 Ну вот,выгуливаем платье))это прям совсем все успеть))Или когда в работе немного пробка,мысли собираются образы в голове складываются,а вот рисунки никак,немного отвлеклась и поигралась))

- Правда, что у вас сложнейшая программа питания?

- К сожалению, да, это так. В олимпийский сезон, когда у нас были сборы, я очень следила за весом. Мы взвешивались три раза в день. И я пыталась держать этот вес. Потому что 100 грамм...

- Но ведь это же просто - воды попить?

- Да, было такое время, когда я очень заморочилась насчет веса и я вообще не пила воды. Перед взвешиванием я делала только глоток и выплевывала.

vecherniy_urgant Большой пятничный выпуск! Впервые у нас в гостях фигуристка Алина Загитова олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года. Также в студии экс-участница группы Serebro певица Ольга Серябкина. Музыкальный номер представят Zventa Sventana и Иван Дорн. Смотрите в 23:25 на @1tv #алиназагитова #alinazagitova #вечернийургант #molly #ольгасерябкина #первыйканал #urgantshow

- Но ведь Япония, японская кухня...! А как это может повлиять, эти 100 грамм?

- У нас очень сложный вид спорта и техника прыжка очень изменяется, когда ты прибавил в весе. То есть жир на руке вырос, и все, уже не можешь прыгать... вот так вот!

- Алина, говорят, что за три дня до чемпионата мира вы хотели сняться с турнира. Почему это могло произойти?

- Это довольно сложный вопрос. Была сложная подготовка. Этот вес играл роль, плюс наложилось то, что у меня не получались прыжки и я не хотела позорить Россию. Я же ведь выступаю не только за себя, но и за Россию.

- Что же придало вам уверенности?

- Со мной очень много говорили тренеры, очень много людей было задействовано в том, чтобы я все-таки поехала туда. И было сказано очень много слов поддержки. И после этого я поняла, что не могу подвести этих людей, Россию и саму себя.

- Правда, что к 16 годам вы хотели семь раз уйти из спорта?

team_zagitova_ Фанаты Алины Загитовой на "Вечернем Урганте"

- Достаточно много. Это было в 6 лет - я вообще бросила фигурное катание и ушла в художественную гимнастику. Мама сказала, что я просто пойду туда на растяжку. Чтобы у тебя была хорошая растяжка в фигурном катании. Мне уже начали ставить программу и я начала спрашивать у мамы, а почему мне ставят программу, как это поможет мне в фигурном катании? Она мне говорит: "Вот знаешь, мы бросили, и...". Я потом очень сильно расплакалась и в итоге меня мама повела еще раз в фигурное катание.

В ближайшее время у Алины Загитовой - своя программа. Планируется, что уже 20 апреля олимпийская чемпионка выйдет в ледовом шоу своего тренера Этери Тутберидзе в Краснодаре. Болельщики раскупают последние билеты на представления.