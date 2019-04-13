2019-04-13T00:56:18+03:00
Звезды

Кейт Мосс превзошла раскованностью Наоми Кембелл и Хелену Кристенсен

Абсолютно обнаженная супермодель снялась для одного из глянцевых изданий
Ольга ЛИБГАРДТ
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45-летняя супермодель Кейт Мосс45-летняя супермодель Кейт МоссФото: Instagram.com
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Кейт Мосс предстала совершенно обнаженной на съемке у знаменитого фото-дуэта в лице Мерта Аласа и Маркуса Пигготта. 45-летняя супермодель превзошла в этом смысле своих коллег по цеху - 48-летнюю Наоми Кемпбелл и 50-летнюю Хелену Кристенсен. "Черная пантера" в последнее время крайне редко снимается в стиле "ню". А датская модель для очередной фотосессии предстала в кружевном боди.

Вот уж воистину - Кейт Мосс с каждым разом только хорошеет. О чем и сообщил в своем блоге турецкий гуру глянцевой фотосессии Мерт Алас.

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Кейт Мосс с каждым разом только хорошеет
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"Сегодня на съемочной площадке с моей великолепной Кейт. Она становится все лучше и лучше", - подписал снимок с сидящей на стуле супермоделью фотограф. Мосс в чем мать родила отдыхает после съемки. На ней лишь замшевые лодочки на шпильках. Раскованная модель закинула одну ногу на другую.

Кстати, в 2012 году Мерт Алас и Маркус Пигготт провели фотосессию с участием Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. На обложке для декабрьского номера Interview Germany супермодели предстали обнаженными, а на страницах выпуска появились в элегантных нарядах.

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Наоми Кэмпбелл без белья спустилась в метро
23879 отметок «Нравится»128 комментариевInstagram

Сегодня же появились снимки с Наоми Кемпбелл для модного дома Valentino. Супермодель ради удачного кадра спустилась в метро. Судя по фото, звезда подиума обнажена по пояс. На ее плечи лишь наброшен золотистый струящийся плащ.

helenachristensenhelenachristensen
Today I hung out on the beach. Then I worked in my room. And hung out on beach again. A pretty good day
10395 отметок «Нравится»176 комментариевInstagram

Что касается Хелены Кристенсен, то для очередной фотосессии она выбрала берег океана. Модель в салатовом кружевном боди выглядит просто роскошно. Сложно поверить, что знаменитой датчанке 50 лет. Поддерживать идеальную форму Хелене помогает йога и правильное питание. При росте 1 метр 78 сантиметров она весит 57 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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