2019-04-13T08:41:08+03:00
Спорт

Итог боя Ломаченко - Кролл: украинец одержал победу нокаутом в 4 раунде

Василий Ломаченко защитил чемпионские титулы по версии WBA и WBO
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Василий Ломаченко - с двумя чемпионскими поясами.Василий Ломаченко - с двумя чемпионскими поясами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Василий Ломаченко из Украины смог отстоять два чемпионских пояса среди профессионалов в поединке, который прошел в Лос-Анджелесе. Его соперником в бою за звание лучшего в весовой категории до 61,23 кг стал британец Энтони Кролл. И Ломачнко одержал победу нокаутом в четвертом раунде боя.

Для Василия Ломаченко это вторая защита титула по версии и первая WBA по версии WBO. Ранее в прошлом бою он соединил два титула, победив пуэрториканца Хосе Педрасу по очкам. До этого он успел стать лучшим в весовых категория до 57,15 и 58,96 кг. При этом, установил рекорд по числу побед для достижения чемпионского титула - 12! Кроме того, он повторил рекорд тайца Сенсака Муангсурина, выиграв чемпионский пояс в третьем бою.

Всего в активе 31-летнего украинца Василия Ломаченко теперь - 13 побед, 10 нокаутом и 1 поражение на профессиональном ринге. В любительском боксе украинец выиграл золото на Олимпиадах 2008 и 2012 годов, был чемпионом мира 2009 и 2011 годов, выиграл титул чемпиона Европы 2008 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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