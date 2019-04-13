На героя сезона НХЛ россиянина Никиту Кучерова завели дело за грубый фол

Грубый фол российского форварда клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова станет предметом дисциплинарных слушаний в НХЛ. Во время второй игры серии плей-офф Кубка Стэнли против "Коламбуса" Кучеров толкнул на борт соперника из "Блю Джекетс" - сидевшего на коленях перед ним Маркуса Нутиваару. За это на 16-й минуте третьего периода Кучеров получил удаление до конца игры.

После того эпизода на льду завязалась массовая драка с участием хоккеистов обеих команд. На Кучерова накинулся Джош Андерсон, но за Никиту вступился напарник по "Тампе" Виктор Хедман.

Департамент безопасности игроков НХЛ назначил официальные слушания на завтрашний день - 14 апреля. По итогам этих разбирательств Кучерову грозит дисквалификация. В прошлом сезоне за подобного рода инцидент хоккеист получил три встречи дисквалификации. В отношении Никиты Кучерова деталей пока не имеется.

В регулярном сезоне, напомним, Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром, набрав 128 (41+87) очков за "Тампу". А вот в двух матчах плей-офф против "Коламбуса" Кучеров надежно прикрыт и не набрал ни одного очка пока что.

Второй матч серии против "Коламбуса" завершился поражением "Тампы" со счетом 1:5. И "Блю Джекетс" повели в серии со счетом 2:0.

Третий поединок пройдет на льду в Коламбусе 14 апреля, однако же из-за разницы часовых поясов это произойдет 15 апреля для жителей России. Матч начнется в 2:00 по московскому времени.