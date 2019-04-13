2019-04-13T09:46:32+03:00
Спорт

На героя сезона НХЛ россиянина Никиту Кучерова завели дело за грубый фол

Лидер "Тампы" толкнул на борт сидевшего на коленях соперниках из "Коламбуса" во время игры
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Лидер "Тампы" может получить дисквалификацию на три матча.Лидер "Тампы" может получить дисквалификацию на три матча.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Грубый фол российского форварда клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова станет предметом дисциплинарных слушаний в НХЛ. Во время второй игры серии плей-офф Кубка Стэнли против "Коламбуса" Кучеров толкнул на борт соперника из "Блю Джекетс" - сидевшего на коленях перед ним Маркуса Нутиваару. За это на 16-й минуте третьего периода Кучеров получил удаление до конца игры.

После того эпизода на льду завязалась массовая драка с участием хоккеистов обеих команд. На Кучерова накинулся Джош Андерсон, но за Никиту вступился напарник по "Тампе" Виктор Хедман.

Департамент безопасности игроков НХЛ назначил официальные слушания на завтрашний день - 14 апреля. По итогам этих разбирательств Кучерову грозит дисквалификация. В прошлом сезоне за подобного рода инцидент хоккеист получил три встречи дисквалификации. В отношении Никиты Кучерова деталей пока не имеется.

В регулярном сезоне, напомним, Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром, набрав 128 (41+87) очков за "Тампу". А вот в двух матчах плей-офф против "Коламбуса" Кучеров надежно прикрыт и не набрал ни одного очка пока что.

Второй матч серии против "Коламбуса" завершился поражением "Тампы" со счетом 1:5. И "Блю Джекетс" повели в серии со счетом 2:0.

Третий поединок пройдет на льду в Коламбусе 14 апреля, однако же из-за разницы часовых поясов это произойдет 15 апреля для жителей России. Матч начнется в 2:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Японии: женщины, произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция
Представляем прямую онлайн-трансляцию с соревнований Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Японии, женщины, произвольная программа. Выступления фигуристов, результаты Самодуровой и Туктамышевой
Зенит-Анжи 14 апреля 2019: Прогноз на матч 23 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Прогноз на матч 23 тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Анжи» (Махачкала). Команды сыграют в воскресенье,14 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 16.30 (Мск)
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019: мужчины, произвольная программа, прямая онлайн-трансляция 12 апреля 2019
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию: командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Фукуоке, мужчины, произвольная программа 12 апреля 2019
Новости 24
Россиянин стал "лучшим туристом" китайского курорта за спасение утопающего
В Японии американский военнослужащий убил женщину и покончил с собой
Лидер повстанцев Южного Судана заявил о невозможности формирования правительства в стране в ближайшее время
Стали известны тайные имена членов семьи Порошенко, предназначенные для выезда из Украины
В Тюмени сняли режим контртеррористической операции
В Москве нашли тело мужчины, забитого камнями до смерти
Помпео заявил о "неправомерном вмешательстве" России в дела Венесуэлы
В Сети появилось видео перехвата ракет силами ПВО Сирии
Власти Польши не пустили российский парусник "Седов" в свои территориальные воды
Власти Эстонии запретили въезд в страну двум репортерам ВГТРК
Порошенко намерен провести выборы в Донбассе до марта 2020 года