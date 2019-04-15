2019-04-15T11:12:29+03:00
Спорт

«Катюша» прорвалась сквозь «Северный ад»: Во Франции прошла престижная велогонка «Париж - Рубе»

Главный приз получил бельгиец Филипп Жильбер
Сергей КИРИЛЛОВ
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На этот раз главный приз на финише получил Филипп Жильбер из Quick StepНа этот раз главный приз на финише получил Филипп Жильбер из Quick StepФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Сезон классических однодневок у велосипедистов в самом разгаре. В воскресенье прошла самая престижная из них «Париж - Рубе», которую еще называют «Северным адом». На этот раз главный приз - булыжник - на финише получил Филипп Жильбер из Quick Step.

Развязка 257-километровой гонки проходила на велодроме в Рубе, где 36-летний бельгиец выиграл спринт у представителя команды «Катюша» немца Нильса Поллита, который младше го на 11 лет. Прошлогодний победитель Петер Саган долгое время находился в лидирующей группе, но на финиш ему сил не хватило и он пришел только пятым.

А Жильбер вошел в историю как победитель четырех классических гонок. Ранее он выигрывал Джиро д'Ломбардия" (2009, 2010), "Льеж-Бастонь-Льеж" (2011), и "Туре Фландрии" (2017). И вот теперь в первый раз взял главный монумент, который проводился уже в 116-й раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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