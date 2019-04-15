Трудитесь на здоровье!

РЕГУЛЯРНЫЕ МЕДОСМОТРЫ И БЕСПЛАТНЫЕ ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА

- Сегодня многие крупные российские работодатели стараются создать максимально безопасные, здоровые условия труда своих работников, - рассказывает руководитель Департамента страхования профессиональных рисков ФСС РФ Игорь Барановский. - Мы отслеживаем такие передовые практики, корпоративные программы по охране здоровья.

- Можете привести примеры - образцы того, что особенно впечатлило на предприятиях?

- Например, в Старом Осколе на Лебединском ГОКе Компании «Металлинвест» есть поликлиника не федерального и не регионального значения. Это медицинский центр самого предприятия, который располагает современной диагностической аппаратурой, врачами разных специальностей, отлично оборудованными кабинетами. Очевидно, что работодатель вкладывает большие средства для поддержания здоровья своих работников. Причем, в этом центре обслуживаются не только сами работники завода, но и их семьи.

На предприятиях «Русала», например, за счет работодателя, проводятся регулярные медосмотры, диспансеризация, а также вакцинация от гриппа.

Интересный эксперимент, мы провели совместно с Институтом медицины труда на базе Лебединского ГОКа. Это пилотный проект по внедрению новой концепции вывода работника из вредных условий. Решили проверить, насколько будет эффективно, если сотрудника, у которого есть предпосылки к профессиональному заболеванию, направлять на профилактическое лечение. Насколько будет изменяться состояние его здоровья? Удастся ли предупредить профессиональное заболевание? Результаты эксперимента оказались обнадеживающими. На их основе мы разработали предложения по доработке законодательства по снижению и предупреждению заболеваемости людей, работающих во вредных условиях.

ПОМОЧЬ «СЕРДЕЧНИКУ» В КОМАНДИРОВКЕ

- Также у нас есть еще одно предложение, - продолжает Игорь Барановский. - Сегодня медицина делает для человека многое, проводятся медосмотры на предприятиях, диспансеризация в поликлинике по месту жительства, люди обращаются в ведомственные медучреждения. Данных много, но информация разрознена. В результате работник прошел обследования и лечение, скажем, в трех медицинских организациях, при этом врач, наблюдающий здоровье работника при определении признаков профессиональных заболеваний, не видит данных состояния здоровья, и анализов и заключений, которые давались ранее.

В связи с этим мы предлагаем создать единую электронную медицинскую карту работающего, которая будет объединять все результаты медосмотров данного человека. К ней будет строго ограниченный, защищенный и регламентированный доступ. При этом, например, если человек приехал в командировку и ему стало плохо с сердцем на работе, врач может получить удаленно данные на компьютере из объединенной медкарты, посмотрев предыдущие результаты обследований, лечения, назначений, и это существенно ускорит процесс оказания медпомощи, сделает его более эффективным.

ЗА НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ

- Игорь Григорьевич, в прошлом году «Комсомолка» рассказывала о том, что Россия присоединилась к международной концепции «нулевого травматизма». Что происходит в этой области?

- В январе 2018 года МАСО (Международная ассоциация социального обеспечения. - Ред) вручила Фонду социального страхования официальный сертификат, свидетельствующий, что ФСС РФ является партнером программы «нулевого травматизма». Мы довели это до своих региональных отделений. Ими разработаны дорожные карты, в соответствии с которыми делается анализ травматизма и профессиональных заболеваний в организации и направляется работодателям. Это полезно работодателю для ведения эффективной профилактики страховых случаев.

Если в целом говорить о том, что такое «нулевой травматизм», то некоторые понимают это как необходимость добиться, чтобы на предприятии не было ни одного смертельного случая. Есть производства, которые связаны с опасностью, например, та же угольная промышленность. Можно многое сделать для защиты работника, но иногда все-таки происходят крупные аварии, погибают люди. Цель именно в том, чтобы добиться максимального снижения несчастных случаев, особенно смертельных. Мы проанализировали данные за 2018 год. К сожаления, примерно в 40% случаев были нарушения правил техники безопасности по причине человеческого фактора, например, работник не надел каску, делал то, что не должен был делать.

- Концепция «нулевого травматизма» предполагает, как воздействовать на самого работника?

- Она предполагает в первую очередь обучение правилам и их соблюдение. Чтобы через обучение, семинары, дополнительные лекции человек понял, осознал, что нужно и чего нельзя делать. Кстати, замечено, что особенно эффективно удается доносить информацию и убеждать путем создания видеороликов, как обучающих, так и документальных. Некоторые работодатели уделяют этому внимание, и это хорошо работает.

НОВАЦИИ

Пред-пенсионеров отправят в санатории

Чтобы снизить риск травматизма и профессиональных заболеваний, российские работодатели вправе расходовать часть суммы страховых взносов на определенные профилактические меры. Прежде размер такой суммы составлял до 20% от взносов в Фонд, а с 2019 года увеличен до 30%, при условии направления дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством, то есть работников предпенсионного возраста.

- Перечень профилактических мероприятий, на которые работодатель может направлять средства по своему усмотрению, определен в приказе Минтруда РФ № 580-н, - напоминает Игорь Барановский. - В числе таких мер - оплата периодических медицинских осмотров работников, проведение специальной оценки условий труда (то, что раньше называлось аттестацией рабочего места), обеспечение лечебно-профилактическим питанием, приобретение средств индивидуальной защиты, приобретение приборов, устройств, оборудования, непосредственно предназначенных для обеспечения безопасности работ в рамках технологических процессов или контроля за безопасным ведением работ.

Также у работодателя есть возможность за счет средств ФСС отправить работников на санаторно-курортное лечение. До сих пор эта мера применялась в отношении сотрудников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Но в 2018 году был принял закон о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации, который позволил расширить данную норму. Теперь возможность отправки на санкур распространяется также на работников предпенсионного возраста.

В связи с этим нововведением сумма ассигнований на профилактические меры увеличилась почти на 6 млрд. рублей. Причем, работодателю не запрещено направить все 30% от страховых взносов на санаторно-курортное лечение своих работников предпенсионного возраста, подчеркивает эксперт ФСС.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Экзопояс для защиты спины

Сейчас Фонд социального страхования Российской Федерации совместно с партнерами сотрудничает в вопросе создания и тестирования инновационного средства индивидуальной защиты. «Условно мы называем его экзопояс, по аналогии с экзоскелетом», - пояснил «КП» Игорь Барановский. Это средство будет защищать опорно-двигательный препарат при перемещении тяжестей, погрузке и разгрузке и предотвращать травмы позвоночника и спины. Если новое устройство будет внесено в типовой перечень средств индивидуальной защиты работников (СИЗ), то в дальнейшем работодатели смогут в том числе приобретать его для своих сотрудников за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации на профилактику травматизма.