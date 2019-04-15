ВКонтакте и «Амедиатека» защитят пользователей VK от спойлеров последнего сезона «Игры престолов»

ВКонтакте и сервис «Амедиатека» защитят поклонников «Игры престолов» от спойлеров нового сезона в ленте новостей. Также в соцсети появится маска по мотивам сериала, с помощью которой можно будет получить подписку от «Амедиатеки».

Публикации, в которых могут быть подробности о сюжете сериала, будут отмечены специальным предупреждением. Основная часть текста в таких записях будет скрыта — чтобы прочитать его, нужно нажать кнопку «Показать полностью». Защита начала действовать с 15 апреля — дня премьеры финального сезона «Игры престолов».

Также для поклонников сериала появится тематическая маска в историях, с помощью которой можно примерить образ героя сериала. А если ответить в ней на конкурсную историю сообщества «Амедиатека», то можно получить подписку на просмотр сериалов и фильмов в стриминговом сервисе. Акция продлится неделю — с 15 по 22 апреля.

Найти маску по мотивам «Игры престолов» можно в каталоге масок.

ВКонтакте уже не в первый раз запускает защиту от спойлеров перед громкими премьерами. Ранее VK предупреждала о возможных утечках сюжета предыдущего сезона «Игры престолов», а также сериалов «Шерлок», «Твин Пикс» и фильма «Мстители: Война бесконечности».