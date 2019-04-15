Кинопремия «Восток-Запад. Золотая арка»: Евгений Цыганов пришел бритый налысо, а Резо Гигинеишвили - с новой девушкой

Премия «Восток-Запад. Золотая арка», основанная в 2018-м году не без помощи Романа Абрамовича (об этом сообщил председатель ее правления, Рустам Ибрагимбеков со сцены) призвала отметить достижения современного кино стран Восточной Европы и Западной Азии.

В отличие от других в нашей стране, эта премия основана в первую очередь на мнении кинокритиков и киноведов со всего мира. Более того, в самом начале на сцене случилось фактически дефиле всех этих людей, решавших судьбы фильмов: критики выходили из-за кулис, на своём языке здоровались с залом и проходили на свои места. Так что мы еще и видели, с кого, если что, спросить.

Рома ЗверьФото: Михаил ФРОЛОВ

Эта премия стала как раз первой после того, как режиссёр Кирилл Серебренников был отпущен из-под домашнего ареста. Многие были уверены - ну все, его фильм «Лето» соберёт все награды, оставив остальных с носом. Ну раз такой случай. Тем более что эта картина была представлена чуть ли не во всех номинациях. Но профессиональное жюри на берегу своих решений не меняет. Поэтому большую часть наград все же собрали фильмы «Человек, который изменил все» и «Холодная война». Фильму о любви в послевоенной Европе Павла Павликовского досталось 4 награды (в том числе и лучшая режиссура и лучший фильм). Фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова о человеке, который пытается сбежать от смерти весьма причудливым способом получил 4 из 3 наград. А Кириллу Серебренникову досталась всего одна награда - за лучшую музыку к фильму. Ее забрал Роман Билык (он же Рома Зверь), исполнивший главную роль в фильме «Лето».

Холодная война - Официальный трейлер.

- Я не должен был быть на премии, но впервые спектакль, в котором я играю последние 20 лет, отменился, - признался Евгений Цыганов, поднявшийся на сцену за своей наградой в номинации «Лучшая мужская роль». - Поэтому я смог лично получить награду.

Павел Деревянко и Евгений ЦыгановФото: Михаил ФРОЛОВ

Актёр поблагодарил авторов фильма, свою девушку Юлию Снегирь, детей, Бога и родителей. Действительно, Цыганов появился на церемонии, крепко держа за руку Юлю. Многие обратили внимание, как изменилась эта пара внешне - оба похудели так, что одежда начала на них болтаться. Плюс Цыганов еще и побрился налысо, что, наверное, было нужно для его какой-то новой роли.

В зале мы заметили актрису Викторию Толстоганову, Константина Хабенского, Тимура Родригеса, режиссера Резо Гигинеишвили со своей новой девушкой. Резо получал награду за своего учителя, Марлена Хуциева, который ушёл от нас на днях. Грузинский режиссёр вспомнил уроки мастера, его подарок - фотографию с Федерико Феллини, которую Марлен Мартынович ему подарил, чтобы компенсировать расстройство от плохой оценки.

Резо получал награду за своего учителя, Марлена ХуциеваФото: Михаил ФРОЛОВ

Было, конечно, забавно наблюдать, как в гнезде светской жизни и героинь журнала Tatler - «Киса бар» старенькие кинематографисты с этими самыми героинями и другими деятелями индустрии обсуждают результаты премии. Гостей развлекала финалистка «Голоса» Дарья Антонюк, которая своим пением постепенно расслабила тех, кто распереживался от того, что так мало наград у «Лето», в чем на самом деле прекрасно и выразилась непредвзятость премии.