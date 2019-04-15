76-летний Мирон Николаевич каждый день мотается в село Сидоровское, чтобы покормить и убраться за своими питомцами. У дедушки восемь гончих собак, которых, к сожалению, в обычной московской квартире содержать не получится, да и неправильно по отношению к соседям. Недавно породистые псы стали пропадать с участка. То есть с заядлой периодичностью собаки исчезали из своих вольеров.

- Я помню приехал однажды, смотрю пропал «Соловей». Это была одна из моих самых любимых собак. Породистая. Пегая гончая. – Вспоминает Мирон Николаевич. – Дальше-больше. Каждую неделю пропадало по одной собаке. Я написал несколько раз заявление в полицию, но реакции никакой не последовало. Приехали на место, повертели головою, сказали, что попробуют найти. Самое интересное, что все это началось после нападения бродячих собак на ребенка в нашем селе.

В Подмосковье у дедушки-охотника украли восемь гончих собак

В январе на 8-летнего Максима, который возвращался из школы, напали несколько собак в том самом селе Сидоровское. Мальчика сильно покусали, особенно пострадали ноги ребенка. Его мама сразу же написала заявление в полицию и попросила разобраться со стаями бездомных животных. Вот как раз после этого случая у Мирона Николаевича и стали пропадать собаки. В конечном итоге у дедушки украли 8 гончих собак. А жители села говорят, что видели подозрительную машину недалеко от участка, где пенсионер содержал своих собак. Буквально недавно в Подмосковье уже была история с исчезновением породистых собак, тогда один из хозяев питомцев лично задержал корейцев, которые украли его пса.