2019-04-15T13:27:28+03:00
Звезды

54-летняя Безрукова снялась на острове без макияжа и с глубоким декольте

Актриса опубликовала серию снимков на Филиппинах
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Ирина Безрукова опубликовала серию снимков, сделанных во время ее пребывания на ФилиппинахИрина Безрукова опубликовала серию снимков, сделанных во время ее пребывания на ФилиппинахФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Ирина Безрукова уехала на Филиппины. 54-летняя актриса делится живописными снимками с экзотического острова. На одном из фото знаменитость предстала без макияжа и с глубоким декольте.

Ирина Безрукова опубликовала серию снимков, сделанных во время ее пребывания на Филиппинах. Актриса показала не только природу, но и то, как она выглядит. Судя по снимкам, на лице знаменитости отсутствует косметика.

Большинство подписчиков Ирины по достоинству оценили естественную красоту любимой актрисы и поспешили осыпать ее комплиментами. Ирина действительно выглядит роскошно. Поклонники назвали Безрукову "женщиной без возраста" и написали, что от нее веет настоящей внутренней красотой.

irina_bezrukova_officialirina_bezrukova_official
Поклонники оценили фото Ирины Безруковой без макияжа
6262 отметок «Нравится»125 комментариевInstagram

"Очень красивые, живые фотографии!", "Красавица, добрейшей души человек!", "Просто девчонка, без макияжа", "Ира, вы женщина без возраста? Ну восхищаюсь! Очень хочу быть хоть немножко похожей на вас! В чем секрет?", "Даже без косметики и прически вы красивы и очаровательны, потому что чувствуется внутренняя красота и позитивный настрой", - отметили подписчики.

Актриса показала не только природу, но и то, как она выглядит Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актриса показала не только природу, но и то, как она выглядитФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жизнь на необитаемом острове пошла актрисе на пользу. Безрукова ранее рассказывала, что сбросила восемь килограммов. Это пришлось кстати, так как 11 апреля у актрисы был день рождения.

Поклонники отказываются верить, что знаменитости исполнилось 54 года. Кажется, она не стала старше, а наоборот - помолодела.

Ирина Безрукова объяснила, почему решила принять участие в шоу «Последний герой».«До сих пор не могу принять гибель сына»: Ирина Безрукова поделилась самым сокровенным

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Детские пособия и выплаты по безработице будут начислять только на карты "Мир"
«Смешно и гадко»: Савченко о дебатах Порошенко в Олимпийском
Лукашенко: критика США по закупке Турцией С-400 переросла в "избиение"
Зеленский призвал Порошенко перестать бегать по ТВ и заняться делами
Российские эксперты проведут инспекцию египетских аэропортов
Французская армия готовится к последней битве "Игры престолов"
МИД: сотрудничество НАТО и России по гражданской и военной линиям прекращено полностью
Президент Эквадора: Ассанж хотел использовать посольство как «центр шпионажа»
В Ногинске сотрудник Росгвардии задержал напавшего на него соседа
Врачи рассказали о вреде горячих ванн
«Игры престолов» в Подмосковье: Старки взяли в руки грабли и метла
Трамп может объявить об усилении присутствия США в Польше в годовщину начала Второй мировой
Кремль не сформировал позицию по вопросу об отмене НДФЛ для малоимущих
40 процентов россиян не имеют никаких накоплений на «черный день»
В Италии официально вернули понятия «мать» и «отец»
Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Ким Чен Ына
Совет Евросоюза одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Суд направил дело Серебренникова на новую экспертизу
Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов
Половина россиян работает не по специальности
Российские корабли установили слежение за эсминцем США в Черном море
Visa начала тестировать сервис по снятию наличных на кассах магазинов
Мбаппе: «Мы играли как любители»
Правительство не планирует отменять НДФЛ для малообеспеченных граждан
В Подмосковье заведующая детсадом зарезала сестру после застолья
Тело пропавшего полгода назад в Подмосковье предпринимателя нашли в смотровой яме гаража
Путин поздравил Аллу Пугачеву с 70-летием
Украинский генерал призвал создать ракеты, способные долететь до Урала
Штаб Зеленского уточнил дату и время проведения дебатов с Порошенко