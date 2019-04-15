54-летняя Безрукова снялась на острове без макияжа и с глубоким декольте

Ирина Безрукова уехала на Филиппины. 54-летняя актриса делится живописными снимками с экзотического острова. На одном из фото знаменитость предстала без макияжа и с глубоким декольте.

Ирина Безрукова опубликовала серию снимков, сделанных во время ее пребывания на Филиппинах. Актриса показала не только природу, но и то, как она выглядит. Судя по снимкам, на лице знаменитости отсутствует косметика.

Большинство подписчиков Ирины по достоинству оценили естественную красоту любимой актрисы и поспешили осыпать ее комплиментами. Ирина действительно выглядит роскошно. Поклонники назвали Безрукову "женщиной без возраста" и написали, что от нее веет настоящей внутренней красотой.

irina_bezrukova_official Поклонники оценили фото Ирины Безруковой без макияжа

"Очень красивые, живые фотографии!", "Красавица, добрейшей души человек!", "Просто девчонка, без макияжа", "Ира, вы женщина без возраста? Ну восхищаюсь! Очень хочу быть хоть немножко похожей на вас! В чем секрет?", "Даже без косметики и прически вы красивы и очаровательны, потому что чувствуется внутренняя красота и позитивный настрой", - отметили подписчики.

Актриса показала не только природу, но и то, как она выглядитФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жизнь на необитаемом острове пошла актрисе на пользу. Безрукова ранее рассказывала, что сбросила восемь килограммов. Это пришлось кстати, так как 11 апреля у актрисы был день рождения.

Поклонники отказываются верить, что знаменитости исполнилось 54 года. Кажется, она не стала старше, а наоборот - помолодела.