Солистку группы "Серебро" спасают врачи после экстренной госпитализации

Солистку группы "Серебро" госпитализировали после выступления. Ирина Титова почувствовала себя плохо перед концертом, однако не стала отменять выступление.

Певице понадобилась медицинская помощь. Ирина Титова выступала вместе с другими солистками группы "Серебро" 14 апреля на концерте "Партийная зона МУЗ-ТВ".

У Ирины поднялась высокая температура. Врачи предполагают, что причиной мог стать острый воспалительный процесс, который характеризуется поражением лакун миндалин и проявляется выраженным нарушением общего состояния, болью в горле, усиливающейся при глотании. Однако пока окончательный диагноз не поставлен.

serebro_new Иру Титову срочно увезли в больницу

"Вчера сразу после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ» Ира была госпитализирована в больницу. Она чувствовала себя плохо весь день, но отказалась отменять выступление, и мы вышли на сцену. После этого у нее резко поднялась температура до 39 градусов", - написали солистки "Серебра" в официальном блоге группы.

По словам артисток, сейчас у Иры стабилизировалось состояние. "Она находится под присмотром врачей и проходит обследования. Пока что не определен точный диагноз. Под подозрением лакунарная ангина. Мы будем держать вас в курсе", - пообещали девушки.

ri.ri.serebro_ 22-летняя Ирина Титова задолго до начала музыкальной карьеры занималась волейболом и прыжками в воду

Напомним, в ноябре 2018 года года продюсер Максим Фадеев решил полностью обновить коллектив "Серебро". Кастинг начался в Инстаграме, а затем продолжился в формате реалити-шоу на YouТube. На роли солисток выбрали лучших из лучших.

В итоге Фадеев назвал имена трех солисток. Елизавета Корнилова - дочь знаменитого композитора Игоря Корнилова, с детства снималась в "Ералаше". 22-летняя Ирина Титова задолго до начала музыкальной карьеры занималась волейболом и прыжками в воду. Ирина побеждала в соревнованиях, но неожиданно ушла из большого спорта. Девушка работала мастером в маникюрном салоне. Марианна Кочурова в 2014 году поступила в ГИТИС на факультет актерского искусства. На первых курсах учебы снималась в массовке сериалов.