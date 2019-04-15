2019-04-15T13:49:43+03:00
Звезды

Солистку группы "Серебро" спасают врачи после экстренной госпитализации

Ирине Титовой стало плохо во время выступления
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сейчас у Иры стабилизировалось состояниеСейчас у Иры стабилизировалось состояниеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Солистку группы "Серебро" госпитализировали после выступления. Ирина Титова почувствовала себя плохо перед концертом, однако не стала отменять выступление.

Певице понадобилась медицинская помощь. Ирина Титова выступала вместе с другими солистками группы "Серебро" 14 апреля на концерте "Партийная зона МУЗ-ТВ".

У Ирины поднялась высокая температура. Врачи предполагают, что причиной мог стать острый воспалительный процесс, который характеризуется поражением лакун миндалин и проявляется выраженным нарушением общего состояния, болью в горле, усиливающейся при глотании. Однако пока окончательный диагноз не поставлен.

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Иру Титову срочно увезли в больницу
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"Вчера сразу после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ» Ира была госпитализирована в больницу. Она чувствовала себя плохо весь день, но отказалась отменять выступление, и мы вышли на сцену. После этого у нее резко поднялась температура до 39 градусов", - написали солистки "Серебра" в официальном блоге группы.

По словам артисток, сейчас у Иры стабилизировалось состояние. "Она находится под присмотром врачей и проходит обследования. Пока что не определен точный диагноз. Под подозрением лакунарная ангина. Мы будем держать вас в курсе", - пообещали девушки.

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22-летняя Ирина Титова задолго до начала музыкальной карьеры занималась волейболом и прыжками в воду
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Напомним, в ноябре 2018 года года продюсер Максим Фадеев решил полностью обновить коллектив "Серебро". Кастинг начался в Инстаграме, а затем продолжился в формате реалити-шоу на YouТube. На роли солисток выбрали лучших из лучших.

В итоге Фадеев назвал имена трех солисток. Елизавета Корнилова - дочь знаменитого композитора Игоря Корнилова, с детства снималась в "Ералаше". 22-летняя Ирина Титова задолго до начала музыкальной карьеры занималась волейболом и прыжками в воду. Ирина побеждала в соревнованиях, но неожиданно ушла из большого спорта. Девушка работала мастером в маникюрном салоне. Марианна Кочурова в 2014 году поступила в ГИТИС на факультет актерского искусства. На первых курсах учебы снималась в массовке сериалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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