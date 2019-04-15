В Москве представят Театральные сказки Илзе Лиепа

23 апреля 2019 года на сцене Малого театра состоится очередная премьера гала-спектакля Благотворительного фонда содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа». В этом году это Театральные сказки, автор которых сама Илзе Лиепа.

Финал главного проекта фонда в рамках Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная» реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Департамента культуры города Москвы и в содружестве с радио «Орфей».

Илзе Лиепа: «Уже третий год лучшие профессионалы театра создают уникальные спектакли, в которых на одной сцене встречаются танцевальные коллективы из разных регионов России и выдающиеся мастера театра. Наша задача – создать для молодежи культурное пространство, которое поможет развить вкус и сформировать правильную шкалу жизненных ценностей. И еще это вклад фонда в Год театра, который начал свое шествие по стране».

В проекте этого года участвуют семь замечательных коллективов из Ульяновска, Севастополя, Екатеринбурга, Магнитогорска, Калуги, Самары, Москвы. Особое место отводится инклюзивной творческой школе «Танцующий дом». Участникам предстоит оживить чудесную историю создания Балетной Туфельки, трогательное повествование Лягушки Балерушки, мечтающей станцевать на настоящей сцене, создать танцевальные образы нахальных котов и театральных механизмов… И еще много забавных превращений.

Илзе Лиепа: «Наш спектакль это удивительное творческое пространство, которое дает возможность детям из разных уголков страны не просто выступить на известных сценах, что важно, а стать соавторами и соучастниками огромного творческого процесса вместе с настоящими профессионалами. Это большой приз и молодежь мечтает попасть в эту «счастливую сотню», как мы ее называем. Сто ребят, которые становятся артистами в нашем Гала-спектакле, мы выбираем среди золотых лауреатов конкурса-премии «Весна священная»».

«В этом году мы подготовили проект по моим театральным сказкам, он состоится 23 апреля на сцене Малого театра и делается большими мастерами для молодежи. Это поистине чудо, когда ты видишь, как в руках больших мастеров ребята просто превозмогают себя. Они становятся действительно настоящими артистами в уникальном проекте, который создается серьезнейшей командой специально для них. Мы перед ними ставим очень серьезные задачи – и профессиональные, и творческие, и актерские. Мы становимся с ними единой командой».

Спектакль «Театральные сказки Илзе Липа» примечателен тем, что для постановки танцевальных номеров приглашены молодые талантливые хореографы: Александр Могилев, Ольга Насырова, Софья Гайдукова, Юлия Елескина, Роман Андрейкин, Даниил Благов, Марина Акелькина, Наталья Головкина. Все они стали участниками творческой лаборатории под общим руководством признанного мастера, хореографа, лауреата премии Мориса Бежара и автора двух предыдущих спектаклей Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная» Елены Богданович.

Осталось сказать, что взрослую творческую группу этого сезона представляют художественный руководитель – Народная артистка России, лауреат Государственной премии Илзе Лиепа, в качестве режиссера приглашена Светлана Землякова – тонкий мастер, спектакли которой любимы московскими зрителями, художник постановщик спектакля - Заслуженный деятель искусств России Анатолий Нежный, который как никто умеет создавать атмосферу сказки на сцене, художник по костюмам — Екатерина Котова, которая не перестает удивлять своими находками сценических образов.

В Гала-спектакле будет задействовано 178 костюмов и целый ряд сложных театральных механизмов.