2019-04-15T16:15:46+03:00
Звезды

Зверев разрыдался у Малахова во время исповеди о сыне

Говорить на столь болезненную тему главной иконе стиля было невыносимо тяжело
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: кадр из программы "Прямой эфир".Фото: кадр из программы "Прямой эфир".
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Сергей Зверев дал невероятно откровенное интервью Андрею Малахову. Главная икона стиля рассказал шокирующую историю о том, как в его жизни появился приемный сын Сергей и как потом единственный наследник предал его.

Сергей Зверев стал героем ток-шоу "Прямой эфир" на Первом канале. Во время съемок передачи стилист то и дело рыдал. Со слезами на глазах звездный гость признался, что говорить на столь болезненную тему ему невыносимо тяжело.

23 года назад в Иркутске Сергей Зверев увидел трехлетнего мальчика. Знаменитость прониклась к малышу отцовскими чувствами. Когда все формальности были улажены, стилист смог перевезти ребенка в Москву. Мальчик был тяжело болен, Зверев подключил известных врачей, чтобы они подняли ребенка на ноги.

Главная тайна Сергея Зверева."Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Сергей старался как можно больше времени уделять сыну, между ними возникли по-настоящему родственные чувства - отца к сыну и сына к отцу. Но, несмотря на огромную любовь и поддержку, Зверева-старшего постигло разочарование. "Повзрослев, сын связался с плохой компанией, а затем женился на проходимке", - поведал стилист.

Наследник знаменитого модельера в 20 лет ушел из дома звездного отца. Сергей-младший даже не позвал папу на свадьбу, которую сыграл в 2017 году со своей избранницей Юлией. "У меня сразу впечатление, что она срок отбыла, что она наркоманка, алкоголичка, прям все. Вот первое впечатление всегда не обманывает. Потом я узнаю, что она отбывала срок и у нее двое детей. Мне рассказали, что старшего ребенка забрал ее муж, а младшего отец. Ее лишили материнских прав. Хорошая невестка? Я должен был благословить?", - вопрошает Зверев-старший.

А не так давно его сын потребовал, чтобы отец отписал ему часть своей московской квартиры. По словам Зверева-старшего, последним ударом стало то, что наследник вынес это все в публичное пространство. "Ну это же предательство. Ну это вообще не по человечески и несправедливо", - не скрывает своего разочарования стилист.

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Стилист последние три года почти ни с кем не общается. "У всех бывает перезагрузка. У меня перезагрузка была очень тяжелая на нервной почве. На фоне стрессов, на фоне всех этих ситуаций в семье. Я держался, держался и тут начал думать о том, а может больше и не сниматься", - поделился он.

Звезда посещает храмы. Чтобы успокоиться, он кормит голубей в парке.

Однажды после просмотра передачи о себе стилисту стало настолько плохо, что ему потребовалась помощь врачей. "Обострился аппендицит с перитонитом. Меня сразу отправили на операцию", - со слезами на глазах вспомнил шоумен. Сын его не навещал.

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В конце передачи Зверев назвал обстоятельства, при которых готов помириться с сыном. Он отметил, что Сергею-младшему нужно найти работу и развестись с женой. Он уверен, что и часть его квартир хочет не Сергей-младший, а Юля. "Ему надо развестись и чтобы улеглась пыль. Потому что невестка непростая. Она свое дело знает, будет биться, бороться", - уверена знаменитость.

Также, по мнению стилиста, Сереже нужно извиниться перед своей бабушкой. Шоумен отметил, что его мама тяжело пережила вторую свадьбу внука. Ведь наследник и пожилую женщину не известил о бракосочетании, а она вырастила его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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