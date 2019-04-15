Путин отправил губернатора Ставрополья на перевыборы

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров стал вторым главой региона, попросившимся у президента на перевыборы. Две недели назад губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на встрече с Владимиром Путиным, доложив о ситуации, заявил о своей готовности работать дальше. Теперь пришла очередь Ставрополья.

- 27 сентября 2013 года вы назначили меня временно исполняющим обязанности губернатора, в апреле 2014 года согласовали мои выборы, на протяжении последних пяти лет я работаю, - издалека начал Владимиров. - На протяжении пяти лет валовой региональный продукт у нас рос, мы выросли почти в два раза, начинали с 380 миллиардов, сейчас у нас уже 730 миллиардов. Мы создали фактически новые производства и в 2018 году стали лидерами по овощам закрытого грунта в России. Сегодня, получается, уже 17 процентов рынка овощей закрытого грунта – это Ставропольский край.

Вывод из всего этого губернатор сделал логичный.

- Хотел бы у вас согласовать и получить ваше доверие на выборы 2019 года в качестве губернатора Ставропольского края, - заявил он.

- А социальные вопросы как у вас решаются, здравоохранение, заработные платы бюджетникам, включая учителей? - не стал торопиться с ответом президент.

- Майские указы 2012 года полностью выполнены сегодня, - доложил Владимиров. - По здравоохранению мы за прошедший 2018 год ввели 13 новых объектов здравоохранения. То есть мы не закрываем маленькие поликлиники, а наоборот, вводим ещё поликлиники – одну большую на 70 тысяч. 27 детских садов ввели и построили 11 новых школ.

При этом он признал, что есть и проблемы - в частности с зарплатами населения.

- Я думаю, что 29 500 будет средняя заработная плата, - подвел губернатор итоги прошлого года. - Но это средняя. Есть и небольшая заработная плата, совершенно небольшая. То есть у нас МРОТ по территории 11 400 рублей, и, соответственно, мы уже поднимаем для бюджетников за счёт своих надбавок заработную плату и бизнес подтянем к минимальному размеру оплаты труда.

- Понятно, - отреагировал Путин. - Окончательное слово должны будут люди сказать в ходе предвыборной кампании, в ходе самих выборов в сентябре этого года. Я желаю вам успехов.