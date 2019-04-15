2019-04-15T15:12:25+03:00
Экономика

Каждый второй россиянин не работает по специальности

А каждый четвертый не трудился по обозначенной в дипломе профессии никогда
Елена ОДИНЦОВА
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Зачем нужны такие жизненные перемены, почему не получается использовать те знания, которым уже научили — нередко за государственный счет?Зачем нужны такие жизненные перемены, почему не получается использовать те знания, которым уже научили — нередко за государственный счет?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Лишь 51% россиян работает по той специальности, которой когда-то изначально обучались в молодые годы. Таковы данные исследования Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

Относительно продолжительное время — более 5 лет — по профессии удалось поработать 48% наших сограждан, от года до пяти — 16%, менее года — 6%. А более четверти опрошенных (28%) по полученной специальности вообще не трудились.

При этом 37% из тех, кто сейчас работает не по специальности, для трудоустройства в новой сфере пришлось еще поучиться - пройти курсы переподготовки.

Зачем нужны такие жизненные перемены, почему не получается использовать те знания, которым уже научили — нередко за государственный счет? Ответ есть в самом исследовании. Большинство опрошенных назвали две главных причины: нет работы по специальности (30%) и в других местах зарплата выше (24%). Лишь каждый пятый сообщил, что нашел себя в чем-то другом.

Почему не получается трудиться по специальности?

- Невозможно устроиться 30%

- Зарплата маленькая 24%

- Нашел себя в другой сфере 20%

- Без опыта не берут по специальности 6%

- Не устраивают условия труда, график работы 6%

- Личные причины, семейные обстоятельства 4%

- Возраст 3%

- Здоровье не позволяет 3%

- Другое 24%

- Затрудняюсь ответить 8%

(По данным ВЦИОМ, можно было дать несколько вариантов ответа)

ИСТОЧНИК KP.RU

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