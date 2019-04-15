5 сюжетных линий в «Игре престолов», от которых захватывает дух

Финальный сезон стартует на телеканале FOX 15 апреля в 22:00 и вслед за эфиром с 16 апреля по подписке ivi. А пока вернемся в прошлое.

Из грязи - в князи

Изначально Джон Сноу - злосчастный бастард, вроде как лишний в этой жизни и никому особо не нужный. Настолько, что единственный выбор для него – это с концами отправиться на Север служить в Ночном Дозоре, скончаться в бою среди заснеженных лесов или дожить среди «братьев» до глубокой старости, не оставив потомства. Однако его судьба сложилась иначе. Врожденные лидерские качества, несмотря на бастардовскую скромность, ведут Джона к вершинам могущества.

Молодой человек словно и не хочет власти, совершает кучу глупостей с точки зрения политического правления, а что-то все время толкает его в верном направлении. Уже сейчас он – Король Севера, признанный и почитаемый, а судьба уготовала ему еще один мощный сюрприз, связанный с мелодраматической историей его рождения.

Все ради детей

Еще при жизни мужа, толстого пьяницы короля Роберта Баратеона, королева Серсея родила ему трех здоровых ребятишек – правда, от родного брата-близнеца Джейме Ланнистера. Эта зловещая тайна всегда вынуждала красавицу строить многочисленные козни и вести сложные интриги, иначе семью бастардов ждала бы незавидная участь изгнанников. В итоге вышло, что двое детей погибли, отравленные недоброжелателями, а последний, младший, выбросился в окно, когда мама, из лучших, конечно же, побуждений, взорвала его любимую жену. После всех испытаний Серсея Ланнистер начала сходить с ума и оккупировала Железный трон без особых на это прав. Сейчас она вновь беременна и полна светлых надежд на будущее.

Мать драконов

В юности Дейенерис Таргариен была скромной, забитой и полунищей девицей, странствующей по миру в компании брата, одержимого идеей вернуть себе утраченный их родителем престол. Брат продал Дени в жены брутальному кочевнику в обмен на обещание дать армию, с которой можно было бы идти на столицу Вестероса, где стоит Железный трон.

Замужество положительно повлияло на девушку, которая стала вести себя гораздо увереннее, набралась дотракийской заносчивости и замашек правительницы. Еще полезнее оказалась гибель любимого мужа. Решив взойти на похоронный костер и исчезнуть из мира вместе с телом возлюбленного супруга, девушка прихватила с собой нехитрый скарб, состоящий из сундучка с драконьими яйцами. И мало того, что Дейенерис сама не сгорела, так в пламени погребального костра высидела трех прелестных драконов. С тех пор дикая королева решила действовать решительно и вернуть себе родной престол. По мере продвижения ее в сторону Вестероса, титул ее все удлиняется, а в речи становится все больше царственного пафоса. Впрочем, известно, что в погоне за властью девушка не утратила совести и после долгих уговоров согласилась принять участие в спасении мира от армии мертвецов.

Игра Престолов. Финальный сезон.

Трехглазый ворон

Брандон Старк относится к тем самым несчастным людям, которые всего лишь однажды оказались не в том месте не в то время, и это определило всю их дальнейшую жизнь. Мальчик нечаянно стал свидетелем страшной тайны Серсеи Ланнистер, за что был выброшен в окно с большой высоты. К счастью, Бран выжил, хоть и стал калекой, а еще ему хватило ума забыть, почему с ним это приключилось, и сосредоточиться на развитии способностей ясновидца. Во время долгого путешествия к логову Трехглазого ворона он неплохо прокачал свои навыки переселяться в чужие головы и смотреть на мир глазами других живых существ – птиц, волков, своего слуги Ходора. Заодно выяснил, что виной умственного состояния его слуги был он сам, правда, вина была очень сложной, задействующей временную петлю, запутанные причинно-следственные связи и ужасно трогательной. Сейчас повзрослевший Брандон вернулся домой и колесит в инвалидном кресле по замку с загадочным видом отрешенного от мира мудреца. Теперь у него в голове еще и машина времени, позволяющая разгадывать секреты прошлого.

Мудрый карлик

В отличие от Брандона Старка, Тириону Ланнистеру не везло в жизни с самого рождения. Его угораздило появиться на свет уродцем, которого родные лишь формально признают своим, а в глубине души ненавидят – особенно за то, что по праву рождения карлик имеет полное право быть рядом с ними и принимать участие в важных делах. А Тириона еще угораздило стать одним из самых умных людей королевства. Привычная неприятная жизнь рассыпалась прахом в тот момент, когда его обвинили в гибели старшего сына Серсеи Ланнистер садиста Джоффри. Тут многомудрый муж вынужден был бежать, прежде пристрелив в сортире собственного отца за совращение возлюбленной Шаи и задушив цепочкой изменницу. Тириону пришлось много и утомительно странствовать по свету, прежде чем он нашел новое место работы – советником при королеве Дейенерис, Матери драконов, Бурерожденной и т.д.