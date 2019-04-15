Что говорил Зеленский приехав в восставший Донбасс

Сейчас Зеленскому нужна не столько победа в президентских выборах, как не дать выиграть Порошенко. Это очевидно. Олигархи на Украине в любых политических условиях хотят зарабатывать деньги, им нужен свой человек у власти. C Януковичем перестали договариваться - «скинули» с поста, дали возможность такому же олигарху Порошенко — тот тоже, по их мнению, стал злоупотреблять, вот, похоже, нашли Зеленского. Еще с 2014 года речь шла о его кандидатуре, рассматривали и музыканта, лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. И того, и другого в Донецке любили — за юмор и за музыку. Но когда речь заходила о политике, то поддержки не было. Настрой у них был, как ни крути, антироссийский. У обоих.

Еще до того, как украинская авиация начала бомбить Донбасс, Зеленский приезжал с коллективом «95 Квартал» выступать в Донецк — в апреле 2014 года. Понятное дело, что шутить они собирались о политике, поэтому и вопросы к нему были о политике. Но тогда Зеленский в президенты не собирался.

- Я не считаю, что достоин этой чести, что я настолько мудр, чтобы занимать такую должность. Думаю, что эта страна заслуживает серьезную кандидатуру, - говорил тогда в Донецке Зеленский.

- Вы ее видите из предложенных 23-х кандидатур? - спрашивали его — а тогда, как и сейчас, на Украине выбирали президента.

- Тогда лучше я, конечно, - смеялся Зеленский.

Бомбы в апреле на Донецк еще не падали, но власть в городе сменилась, уже формировалась ДНР. В такой обстановке было не до шуток, но «95 Кварталу» не запретили выступать в Донецке.

- Владимир, многие артисты отказываются приезжать в Донецк, вы не боялись? - спрашивала тогда я.

- Это не артисты, которые боятся. Наши родные переживают, но говорят, что ехать нужно обязательно, шутить… Это какие-то сказки про чертиков, как у Гоголя. Вампиры здесь? Мы приехали веселить. Сегодня увидим по залу, если будет полный, то людям в Донецке это необходимо, а мы готовы своим творчеством их поддерживать (зал был полный, - авт.).

Это сейчас смелость Зеленского куда-то пропала. Оно и понятно, ведь тогда он приезжал в роли артиста, а сейчас он уже начинающий политик. При чем называет донецких «мразями» и благодарит бойцов АТО. Он говорит, что вернет Донбасс в Украину, чего жители ДНР и ЛНР не просят.

Пять лет назад Зеленский говорил, что люди с автоматами, в масках — это ненормально.

- Это неправильно! С оружием ходить имеет право только милиция, армия. А если простые люди это делают, то, значит, власть у нас слабая. Понятное дело, что сейчас время революционное и оно закончится когда-то, но не хочется долго ждать, - говорил Зеленский.

Сейчас он намеренно называет русских, живущих на бывших территориях Украины (ДНР и ЛНР), украинцами. На этом всегда и строились все революции на Украине — деление страны на Запад и Восток. А люди там действительно разные живут — так сложилось исторически, что русские в 50-е годы приехали поднимать угольную промышленность на Донбассе, а потом обросли здесь домами, семьями и остались здесь жить. Кто же знал, что Советский Союз развалится и русских в Украине начнут гнобить.

И Зеленский был не против российского народа, несмотря на откровенный антироссийский характер номеров в программе «95 Квартал».

- Вы понимаете, что мы в принципе не можем быть против российского народа. Отношения правительства России с Украиной вылились на нас с вами. Наша позиция не за правительство Украины, а за украинский народ и точно не против российского народа, а против российского правительства. Наша позиция - мы украинцы, это наша страна, многонациональная (!), - объяснял Зеленский.

Жителям Донбасса, конечно, не безразлична судьба Украины и кто будет руководить этой страной. Хотя сейчас можно слышать «мы уже другое государство», «нам не интересны выборы у соседей». Все же территориально Украина соседствует, у жителей ДНР и ЛНР там живут родственники, а поэтому хотелось бы видеть адекватного президента. В Донбассе от него ждут одного — прекращения войны. Но сможет ли кто-то на это решиться?

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