Чарли Чаплин ненавидел Америку, но любил СССР

Чарли Чаплин был не просто «смешным чудаком», как пела Лайма Вайкуле. Он был одним из немногих актеров, кого смело можно назвать легендой ХХ века. «Он самый знаменитый человек в мире ... он затмевает славу Жанны д'Арк, Людовика XIV и Клемансо. Только Христос и Наполеон могли бы соперничать с ним в известности» - когда-то говорил о нем французский режиссёр Луи Деллюк.

Вот несколько малоизвестных - или подзабытых - фактов о несравненном комедианте.

В жизни Чарли Чаплин был красавцем и любимцем женщин. Но миллионы зрителей навсегда запомнили его в образе нелепого усатого бродяжки в котелке и с тросточкой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1. Вне экранного образа, без котелка и дурацких усиков, Чаплин был очень красивым мужчиной. И любвеобильным: 4 официальных брака, 12 детей, множество романов… И, конечно, много драматичных расставаний. Например, о первой жене Чаплин написал в автобиографии: - «Милдред была не злой, но она была безнадёжно зоологична. Я никогда не мог добраться до её души — она была у неё забита каким-то розовым тряпьём и всякой чепухой».

2. Одним из самых важных фильмов для Чаплина стал «Великий диктатор», яростная пародия на Адольфа Гитлера, снятая в 1940 году, когда США еще формально находились в состоянии мира с нацистской Германией. Чаплину не давал покоя тот факт, что они с Адольфом Гитлером родились в апреле 1889-го с разницей в несколько дней. Его сын вспоминал: «Отец не мог думать о Гитлере без дрожи, и частично эта дрожь была вызвана ужасом, а частично - тем, что он был им заворожен… «Только подумай» - говорил отец с тревогой, - «он безумец, а я комик. А ведь могло быть наоборот!» А непосредственным толчком к созданию «Великого диктатора» послужил просмотр Чаплиным пропагандистского фильма Лени Рифеншталь «Триумф воли»; по воспоминаниям очевидцев, многие в зале пришли в ужас от демонстрации нацистской мощи, но Чаплин хохотал, а потом посмотрел «Триумф воли» еще несколько раз, чтобы скопировать гитлеровские манеры.

Актер на съемках очередной комедии, 1916 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Чаплин очень тепло относился к СССР, и искренне агитировал за открытие второго фронта, чтобы помочь русским солдатам защищать мир от фашистов. В 50-е, в эпоху маккартизма, американская пропаганда развернула целую кампанию по дискредитации комика и режиссера. Чаплин - британец, и никогда не был гражданином США. В 1952 году он поехал в Англию, а обратно в США его просто не пустили - не выдали въездную визу…

В своих воспоминаниях режиссёр Григорий Александров писал о своей лондонской встрече с режиссером: - «Чаплин говорил, что он ненавидит эту полицейскую страну (США. - Ред.), что он счастлив, что он избавился от нее, что когда он встречает американца, он всегда спрашивает его: «Как ваша вшивая Америка?» Он радуется, когда американцы корчатся от такого вопроса». (…) «Целью моей жизни, - заявил в конце разговора Чаплин, - сделать картину без Америки и доказать этим мерзавцам, что и жизнь, и культура могут развиваться и процветать без них и без их помощи, чего они никак не могут сообразить». А про Россию он сказал: "Я всегда думал, что наши народы - братья!"

Чарли Чаплин в 1932 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. Свой последний фильм, «Графиня из Гонконга», Чаплин снял в 1967 году. Несмотря на то, что главные роли играли две суперзвезды, Марлон Брандо и София Лорен, картина с грохотом провалилась. Но Чаплине это не обескуражило: в последнее десятилетие своей жизни он работал над сценарием фильма «Чудная», главную роль в котором должна была сыграть его дочь Виктория. Речь там шла о девочке из Латинской Америки, у которой в буквальном смысле вырастали крылья. Мошенники пытаются выдать ее за ангела.

5. Через три месяца после похорон Чаплина гроб с телом выкопали и похитили два безработных иммигранта, поляк Роман Вардас и болгарин Ганчо Ганев. Они потребовали выкуп за останки актера у его вдовы Уны. Полиция провела широкомасштабную операцию, и через два месяца преступники были арестованы - выяснилось, что гроб они перепрятали, закопав в чистом поле рядом с близлежащей деревней. Перезахоронили Чаплина на том же кладбище, где он покоился изначально, но уже под толстым слоем бетона.