"Я проснулась, когда его пальцы оказались у меня во рту": Девушка пожаловалась в полицию на домогательства таксиста.

21-летняя Яна поздно вечером возвращалась с "Недели моды в Москве", которая проходила в Гостином дворе. После долгого рабочего дня сил ехать на метро не осталось, поэтому девушка вызвала такси прямо до дома. Упав на заднее сиденье автомобиля, Яна уснула. Пробуждение было не только неожиданным, но и весьма неприятным. Девушка очнулась от того, что почувствовала инородное тело во рту. Открыла глаза и увидела таксиста, который пытался засунуть ей пальцы в рот.

- Инцидент произошел на Кутузовской улице в подмосковном Одинцово. Девушка сразу же позвонила в полицию, когда выбежала из машины. По телефону она объяснила, что вызвала такси через сервис InDriver. Также она рассказала, что очень сильно испугалась и сразу выбежала из машины после всего случившегося. - Рассказал "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах. - Девушка пожаловалась на домогательства со стороны водителя, она предполагает, что до того, как она проснулась, таксист мог трогать ее.

Уже дома пострадавшая Яна заметила, что выронила в автомобиле свой телефон iPhone XR . Когда друг девушки связался с водителем, чтобы забрать потерянный мобильный, таксист стал уверять, что своими действиями просто пытался разбудить клиентку и ничего плохого не замышлял. В его действиях теперь будет разбираться полиция, девушка написала заявление о сексуальных домогательствах.

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