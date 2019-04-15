МИД РФ: «Сотрудничество с НАТО полностью прекращено»

В начале апреля Запад отметил 70-летие своей главной военной организации — Североатлантического альянса. Но его отношения с Москвой год от года лучше не становятся.

— Сотрудничество России с НАТО полностью прекращено как по военной линии, так и в гражданской сфере, — сообщил в интервью информагентству РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Сам Альянс, постоянно жалуясь на «агрессивную Россию», убирать мечи в ножны не собирается. Например, прямо сейчас, 16-17 апреля, рядом с нашими границами в небе Эстонии под видом учений пройдут совместные манёвры ВВС Германии, Швеции и Польши.

При этом, по последним данным британских социологов, среди жителей ключевых стран ЕС поддержка НАТО стремительно падает. Например, в Германии «полностью одобряют членство в Альянсе» всего 22% респондентов, во Франции — лишь 9%. Для сравнения, в 2017 году эти показатели составляли 41% и 21% соответственно. Одна из причин тому — постоянные требования нового президента США Дональда Трампа к европейским партнёрам повысить траты на оборону (читай взносы в НАТО).

— Военные расходы Альянса за прошлый год превысили триллион долларов, что составляет свыше половины от общемировых и в 22 раза превосходят оборонный бюджет России, — подчёркивает Грушко.

— Столь жёсткое высказывание — лишь ответ нашего МИДа на силовые шаги США, которые в последнее время действуют исключительно в логике «Холодной войны 2.0», наращивая конфронтацию в Венесуэле, на Ближнем Востоке и других регионах, — сказал «КП» эксперт по международным отношениям, доцент МГИМО Роман Райнхардт. — Это призыв к американцам серьезно задуматься о возвращении к конструктивному диалогу, переосмыслить свою жёсткую политику. Замечу, таковая началась отнюдь не в 2014 году, когда Крым вопреки воле Запада воссоединился с Россией, а как минимум с 2009 года. Тогда атлантические партнёры заговорили о переходе от «мягкой силы» к «умной силе». (Несмотря на красивое название, такая стратегия допускает прямое смещение неугодных режимов с помощью информационной войны, а иногда и открытой военной интервенции.) Результаты мы вскоре увидели в Ливии и Сирии. Между тем диалог России и НАТО жизненно необходим — например, по вопросам международной информационной безопасности и, в частности, совместной борьбы с хакерскими атаками и другими киберугрозами, от которых сейчас страдает весь мир. И Москва от такого диалога никогда не отказывалась.

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