У "Страха" Мунка русские корни

В Третьяковской галерее (Инженерный корпус) уже завтра, 16 апреля, откроется выставка Мунка. Поскольку в Осло уже много лет идет ремонт музея Мунка, картины знаменитого норвежца кочуют по разным странам, но всем достается разное. Как сказала Зельфира Трегулова, России досталось самое лучшее в количестве больше ста графических и живописных работ. (Кстати, Мунка сто работ - сущие пустяки, художник оставил после себя, вы не поверите, сорок тысяч шедевров).

Знаменитый "Крик", конечно, тоже приехал, причем, аж в двух вариантах. В виде графической черно-белой работы и первой картины, выполненной пастелью. Смешно было наблюдать, как во время пресс-показа журналисты выстроились в очередь возле "Крика" и строили адские рожи, чтобы выглядеть, как мумия на картине.

Конечно, представителей прессы очень интересовал вопрос, как крепятся работы и какие меры безопасности приняты. Директор заверила, что все очень надежно, но в подробности вдаваться не стала.

Всего в Россию на выставку привезли более сотни картин Мунка.Фото: Иван МАКЕЕВ

В ходе пресс-показа присутствующие обратили внимание на то, что возле некоторых работ прямо в стену укреплены металлические заграждения, а к первому "Крику" прилагался дяденька с бейджиком "охрана", который отгонял селферов от шедевра.

Помимо картин, в музей привезли селфи Мунка. В начале прошлого века норвежец приобрел фотоаппарат "Кодак" и активно фотографировал сам себя в разных ракурсах, в том числе, и абсолютно голым. В те времена о селфи еще никто не слышал, поэтому можно считать автора "Крика" еще и родоначальником жанра селфи. Правда, как говорил Мунк, фотоаппарат сильно проигрывает палитре и холсту. "Фотоаппарат не возьмешь с собой ни в ад, ни на небо", - логично объяснял художник.

Удивительно, что несмотря на обилие гробовой тематики, умирающих и больных девочек, ароматов смерти и гробов на площадях, выставка не производит тягостного впечатления. И даже наоборот, действует очень духоподъемно.

Всё внимание посетителей - на знаменитой картине "Крик".Фото: Иван МАКЕЕВ

"Мы Мунком небогаты", - несколько повторила Зельфира Трегулова, печалясь, что весь отечественный Мунк сконцентрирован в Пушкинском музее в количестве четырех картин. Причем, российский Мунк, переданный на время выставки Третьяковке, через месяц Третьяковку покинет и переместится на выставку в Эрмитаж.

Однако, несмотря на то, что Мунка в наших коллекциях мало, в Мунке есть много чего российского. Во-первых, норвежец фанател от Достоевского. А во-вторых, в его знаменитом «Крике» находят отголоски сразу двух отечественных работ: «Голгофы» Николая Ге и «Страха» Якунчиковой-Вебер (художница жила в Париже и встречалась с Мунком). Причём, обе работы написаны в 1893 году, в одно и то же время с Мунковским «Криком».

Николай Ге. "Голгофа"

Мария Якунчикова-Вебер. "Страх"

Продукт пиара ли Мунк или нет - можно подумать при осмотре выставки. Но одно не вызывает сомнений: норвежцы со своими художниками обращаются более бережно, чем мы. Несколько дней назад "Комсомолка" уже писала, что в галерее открылась выставка художника Голополосова, никому не известного мастера, загнобленного, исключенного из союза художников за неправильные картины в 1937 году. Остаток нищей жизни Голополосов провел, малюя Ленина в кабинеты важных партийных бонз. Кто знает, может быть, не загони мы Голополосова, то считали бы его сегодня русским Мунком. Картины до 1937 года - чистый экспрессионизм, хотя никто бы и подумать не мог, что в советской России экспрессионизм был возможен.