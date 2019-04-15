Евгений Черных: Вес встал – пришел черед гимнастики тибетских лам

Я обрадовался, когда за 6 недель сбросил 10 лишних кило. С 97 дошел на омолаживающей низкоуглеводной диете до 86.8 кг. Директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета Минздрава России профессор Филипп Копылов, контролирующий мой эксперимент, отменил таблетки от высокого давления, поскольку оно пришло в норму. Как и сахар в крови. Полный восторг!

И тут-то меня ждала засада. Падение веса остановилось. Две недели подряд по нулям. На третью ушло всего 300 грамм. Я прекрасно понимал, что эта остановка закономерна, в диетологии она называется «плато». И профессор Копылов предупреждал, что темп похудения высоковат. К тому же сам пару раз в эйфории от результатов нарушил режим пивом. Вот организм и тормознул. А все равно обидно.

Успокоил себя тем¸ что телу надо привыкнуть к новым объемам, да и лицо резко не осунется. И вообще, дальше процесс похудения пойдет медленнее. До заветных 76 кг, намеченных доктором Копыловым, придется добираться не один месяц.

"ОКО ВОЗРОЖДЕНИЯ"

Главная моя задача сейчас – укрепление тела. Доктор Копылов дал добро на серьезную утреннюю зарядку. Вариантов много. Проверенные временем комплексы академиков Амосова, Микулина, натуропата Брегга…

Но я остановился на гимнастике тибетских лам. Ее еще называют «пять тибетских жемчужин», «Древний секрет источника молодости» …

Вроде бы тысячи лет этим секретом владели лишь в Тибете. Как-то в горный монастырь попал британский полковник Брэдфорд, помолодел и поделился опытом с издателем Питером Келдером. Тот опубликовал в 1939 году комплекс в книге «Око возрождения». И пошло – поехало…

Прекрасно понимаю, что никакого полковника Брэдфорда на самом деле не было, это лишь красивая легенда. Однако на Западе вышли популярные книги о пяти тибетских жемчужинах, врачи-натуропаты проводили исследования и высоко оценили комплекс. Есть специальные сайты, где утверждается, что тибетская гимнастика - мощная система оздоровления, омоложения, очищения и повышения энергетики организма. (Лучший, на мой взгляд, okorites.ru/)

В принципе, это европеизированная йога, удобная для тех, у кого дефицит времени.

В начале 2000-х, изучив книги, восторженные отклики адептов на сайтах, я впервые взялся за эту гимнастику. И сам успел ощутить первые положительные результаты. Но через полтора месяца забросил. Здоровья и так хватало. Теперь пойду до конца.

В отличие от многих других систем, пришедших с Востока, это не религиозная практика, а просто зарядка, которую может выполнять каждый, независимо от его веры.

Что нужно? Всего лишь твердое желание, немного свободного времени утром или вечером, да обычный коврик.

Итак, начнем.

УПРАЖНЕНИЕ 1.

1. Встаньте прямо, руки разведите в стороны и держите на уровне плеч ладонями вниз.

Фото: Иван МАКЕЕВ

2. Совершайте круговые обороты (попросту кружитесь!) слева направо по часовой стрелке, стараясь оставаться на месте. Просто позвольте ногам следовать за руками. Плечи держите расслабленными, подбородок не опускайте вниз. Дыхание свободное.

УПРАЖНЕНИЕ 2.

1. Лягте на спину, руки вытяните вдоль туловища ладонями вниз.

Фото: Иван МАКЕЕВ

2. Прижмите подбородок к грудине, одновременно поднимайте прямые ноги вверх до 90 градусов. Старайтесь не отрывать таз от пола и не сгибать ноги в коленях. Сильно давите на пол ладонями, локтями, плечами. Живот втяните.

Фото: Иван МАКЕЕВ

3. Медленно опускайте одновременно ноги и голову на пол.

УПРАЖНЕНИЕ 3.

1. Стоя на коленях, поднимите стопы так, чтобы подушечки пальцев касались пола. Ладони на задней стороне бедер.Плавно прижмите подбородок к грудине,

Фото: Иван МАКЕЕВ

2.Медленно прогнитесь назад как можно больше, плавно запрокидывая голову и опираясь руками на бедра.

Фото: Иван МАКЕЕВ

3. Выпрямляйтесь, прижимая подбородок к грудине.

УПРАЖНЕНИЕ 4.

1. Сядьте на пол. Спина прямая, ноги вытянуты вперед, ступни на ширине плеч. Ладони возле ягодиц пальцами вперед. Прижмите подбородок к груди.

Фото: Иван МАКЕЕВ

2. Запрокиньте голову назад как можно дальше, поднимите туловище горизонтально, опираясь на прямые руки и ноги, согнутые в коленях. Ступни от пола не отрывайте. Задержите дыхание, напрягите все мышцы тела и живот. Затем медленно возвращайтесь в исходное положение.

Фото: Иван МАКЕЕВ

УПРАЖНЕНИЕ 5.

1. Упор лежа, прогнувшись. Опирайтесь на ладони и подушечки пальцев ног. Руки и ноги на ширине 60-70 см. Голова поднята и запрокинута назад.

Фото: Иван МАКЕЕВ

2. Поднимите ягодицы вверх, чтобы тело представляло собой правильный треугольник. Прижмите подбородок к грудине, чтобы видеть ступни.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Возвращайтесь в исходное положение.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Первую неделю каждое упражнение выполняйте 3 раза. Строго в указанной последовательности. Каждую неделю увеличивайте на 2 повтора. Пока не дойдете до 21. Превышать не надо. (1 неделя – 3 повтора, 2-я – 5, 3-я – 7, 4-я – 9, 5-я – 11, 6-я – 13, 7-я – 15, 8-я – 17, 9-я – 19, 10-я неделя – 21).

Но этот график – идеал. Если не будет получаться, можете увеличивать повторы раз в две-три недели. Не стремитесь и сразу делать каждое упражнение 21 раз, показывать удаль молодецкую. Главное – постепенность и правильная техника выполнения.

Заниматься лучше утром, на пустой желудок. После гимнастики хорошо полежать минут 10, затем принять душ.

ВНИМАНИЕ

Выполнять тибетскую гимнастику надо регулярно. Старайтесь не пропускать занятия больше одного дня в неделю. Если нет времени, сделайте каждое упражнение хотя бы 3 раза. Если пропуск будет больше одного дня, желательно вернуться немного назад и делать меньше повторов, чем достигли.

Я на третьей неделе спокойно вышел на 7 повторов. Но, чувствую, придется задержаться на «семерке» две недели.

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