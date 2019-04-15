2019-04-15T22:01:57+03:00
Спорт

Хоккеисты ЦСКА победили "Авангард" 3:0 и выиграли второй матч в финальной серии Кубка Гагарина

Третья игра пройдет 17 апреля в Балашихе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хоккеисты московского ЦСКА выиграли второй матч финальной серии Кубка Гагарина.Хоккеисты московского ЦСКА выиграли второй матч финальной серии Кубка Гагарина.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 15 апреля, в Москве прошел второй матч финальной серии Кубка Гагарина 2019. ЦСКА принимал на своем льду омский "Авангард" и смог добиться победы и во второй встрече серии. Омичи были биты со счетом 3:0 и все три шайбы зрители увидели в конце поединка.

На 53-й минуте Константин Окулов нанес удачный бросок по воротам соперников - шайба попала в перекладину, а затем - в спину вратаря "Авангарда" Игоря Бобкова и пересекла линию. В конце встречи омичи попытались пойти на штурм, но пропустили дважды в пустые ворота. На 58-й минуте Михаил Григоренко поразил во второй раз ворота "Авангарда", а точку поставил Сергей Андронов за 51 секунду до конца матча.

ЦСКА после этой победы повел в серии до 4 побед со счетом 2:0. И дальше - вся статистика играет только за армейцев. В 9 из 10 случаев та команда, которая выигрывала второй матч финальной серии Кубка Гагарина, в итоге побеждала. А в 5 из 5 случаев счет 2:0 становился роковым для тех, кто уступал. Еще никогда победитель двух стартовых матчей Кубка Гагарина в итоге не упускал этого трофея.

Третья игра серии пройдет уже послезавтра, 17 апреля, на льду в Балашихе, где в этом сезоне квартируется из-за проблем со своей ареной в Омске "Авангард".

ИСТОЧНИК KP.RU

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