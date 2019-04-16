Обезопась цифровую ДНК: 10 правил, которые уберегут вашего ребенка от интернет-угроз

Как часто мы, не задумываясь, выкладываем в Интернет сведения о себе и своей семье — вот мы на море, вот у нас родился ребенок, вот мы отмечаем день рождения, обнимаем любимую собаку, постим фоточки кошки. И даже не предполагаем, что мошенники легко используют эту информацию для взлома данных. Ведь самые частые пароли — дата рождения ребенка или собственный день рождения, кличка питомца. И ребенок, когда заводит первый аккаунт в соцсетях, также бездумно размещает всю информацию о себе и своей семье. Поэтому так важно сегодня не только защитить детей от неподобающей информации, но и научить их не делиться лишним.

Цифровую ДНК не уничтожить

Все, что публикуют люди, становится частью их так называемой цифровой ДНК. Это набор информации, который дает возможность составить полный и детальный портрет человека по страницам в соцсетях и другим источникам в интернете. Информация, которую вы опубликовали однажды, навсегда останется в сети, как бы вы ни пытались потом ее уничтожить. Посты, опубликованные в детстве, будут следовать за вашим ребенком, даже когда он вырастет и соберется поступать в вуз или устраиваться на работу.

- Начните с себя, – рекомендует Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества. – Сначала вы сами выкладываете фотографии своего ребенка в соцсетях, а когда ребенок подрос – сам регистрируется, добавляет в друзья разных людей и общается с ними. Важно, чтобы наши дети знали правила безопасного поведения в интернете. Цифровая безопасность детей также, как и физическая, начинается со взрослых, которые должны служить примером во всем, в том числе, и в цифровом поведении.

Ограничьте круг «друзей»

Вы знаете, сколько реально друзей среди 5000 подписчиков в вашем Фейсбуке? Или среди сотен «одноклассников» в Одноклассниках? А ведь среди тех, кого вы бездумно добавили в контакты, могут быть и мошенники.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рекомендуют начать с ограничения круга лиц, которые имеют доступ к вашим личным данным. Сам факт публикации вами имени вашего ребенка, его пола, родного города и дня рождения дает хакерам возможности для взлома (при создании паролей неопытные пользователи обычно используют эти данные, поэтому их так легко взломать). И уж тем более, стоит дважды подумать, прежде чем публиковать личные фотографии, по которым можно определить местоположение, например, фото перед домом или школой ребенка.

В каком возрасте ребенку безопасно регистрироваться в соцсетях?

К сожалению, универсального ответа на этот вопрос не существует – все индивидуально. Но важно обговаривать с ребенком все, в том числе и цели его нахождения в сети. А также контролировать ресурсы, которые он может посещать.

- Для того, чтобы уберечь детей от ненормативного контента, контролировать и ограничивать использование мобильных приложений и интернета, а также знать, где находится ребенок, используйте приложения родительского контроля, - рекомендуют эксперты Роскачества. - Очень важно разговаривать с ребенком на тему безопасности в интернет-среде (см. ниже).

Правила, которые должен знать каждый ребенок, проводя время в интернете

Вполне может оказаться, что дети гораздо более осведомлены об этом, чем вы. Но тогда эти правила пригодятся уже вам. Список рекомендаций от Роскачества, составленных совместно с Group-IB – ведущими экспертами по кибербезопасности:

1. НЕ сообщай никому в сети, где ты живешь, не хвались дорогими покупками и не рассказывай, что вся семья уезжает в отпуск - эта информация может заинтересовать потенциального вора. Постарайся публиковать как можно меньше личной информации. Помни - все, что попало в интернет, осталось там навсегда и доступно всем. Фото из отпуска лучше опубликовать уже после приезда домой.

2. НЕ открывай никому в сети свой домашний адрес, свой номер телефона или номера телефона родителей. Тем более, не указывай номер в профиле – эта информация также относится к категории персональной информации.

3. НЕ доверяй новым виртуальным друзьям. Лицо на аватарке, имя и возраст твоего виртуального друга могут быть вымышленными, а за дружелюбным собеседником может скрываться совершенно другая личность. И уж тем более не приглашай виртуальных «друзей» к себе домой, не встречайся с незнакомцами из сети, не предупредив своих родителей.

4. НЕ отправляй SMS на незнакомые номера, а также не переводи деньги в ответ на просьбу из SMS или мессенджеров. Даже если тебе пишут от имени якобы друга или родственника. Аккаунт в соцсетях может быть взломан, а телефон украден.

5. НЕ переходи по незнакомым и подозрительным ссылкам, а в настройках электронной почты поставь защиту от спама. Не открывай подозрительные ссылки и письма, даже если кажется, что они пришли от коллег и друзей!

6. НЕ используй один и тот же пароль на разных сайтах и сервисах. Используй сложные пароли и регулярно меняй их.

7. НЕ создавай конфликтов и не поддавайся на провокации в интернет-переписке, никого не оскорбляй. Помни, что любое твое сообщение легко могут переслать другому лицу.

8. НЕ оставляй свой номер телефона и не отправляй сообщения на короткий номер, чтобы бесплатно посмотреть фильм или послушать музыку. Так твой номер оказывается в базе данных, которую могут использовать мошенники.

9. Всегда ВЫХОДИ из своего аккаунта соцсети, если входил в нее с чужого компьютера или гаджета. Не сохраняй свой пароль в чужом браузере.

10. ПОМНИ, что есть фишинговые сайты, чья цель — выманить твои данные (от fishing - «рыбная ловля, выуживание», вид интернет-мошенничества). Обычно они работают от имени популярных брендов, а также банков, соцсетей. Ссылки на поддельные сайты могут распространятся в фальшивых e-mail рассылках от имени компаний или через контекстную рекламу в поисковых сетях. А фишинговые сайты-клоны как две капли воды похожи на оригинальные ресурсы. Тебе могут обещать подарки, бонусы, если перейдешь по ссылке и введешь данные своей банковской карты. Не делай этого!

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Большинство непредвиденных ситуаций в сети и даже трагедий происходит из-за того, что родители вовремя не узнали о проблеме или не приняли меры. Зачастую дети обитают в виртуальном мире именно по причине нехватки общения в реальной жизни.

- Альтернативой жесткому контролю, на мой взгляд, являются две вещи: собственный внутренний стержень ребенка из усвоенных семейных ценностей и доверительный контакт с родителями. Это более универсальная защита, чем запреты и контроль за соблюдением запретов. Только при доверительном контакте ребенок перед прогулкой сообщит о своем реальном маршруте и спутниках. Только договоренность поможет убедить держать телефон включенным и заряженным, – считает психолог Анна Моносова.