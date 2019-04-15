«Жесткий управленец»: Эксперты опубликовали доклад о губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине

Осенью 2017-го 40-летний (на тот момент) Глеб Никитин стал одним из первых назначенцев в серии губернаторских перестановок, которую провёл Владимир Путин. В Нижегородскую область Никитин переехал из федерального правительства - в качестве врио, заменив политического тяжеловеса Валерия Шанцева, который руководил регионом 12 лет... Эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) опубликовали доклад, анализирующий полтора года работы чиновника на посту губернатора - «Глеб Никитин. Жесткий управленец».

«НЕУДОБНЫЙ ПЛАЦДАРМ»

Никитин - уроженец Ленинграда. Получил три высших образования («Финансы и кредит» (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов), «Юриспруденция» (Санкт-Петербургский государственный университет), «Государственное и муниципальное управление» (РАНХиГС)), что выделяет его даже на фоне других губернаторов «новой волны». В начале 90-х он начинал работать в управлении городского имущества Петербурга, а уже в 2004-м был переведен в федеральное управление Росимущества и назначен главой одного из управлений. Следующие несколько лет - поступательное движение по карьерной лестнице. В 2007 году Глеб Никитин стал замглавы Росимущества, в 2011-м - врио руководителя ведомства, спустя ещё год - замминистра промышленности и торговли России, затем - первый замминистра. С этого поста Никитин и был направлен исполняющим обязанности нижегородского губернатора.

«Несмотря на богатую аппаратную биографию и хорошие знакомства и связи на федеральном уровне, к моменту назначения Никитин не имел опыта публичной политики, - говорится в докладе ЦПК. - На первом этапе многим казалось, что Нижегородская область, с ее многочисленными подводными камнями, личными конфликтами и противоречиями, не такой уж и удобный плацдарм для того, чтобы подобный опыт приобрести».

Тогда почему вместо опытного Шанцева пришёл новый человек? Эксперты считают, что дело не только в федеральной стратегии на омоложение кадров.

ЗАЧИСТКА КОНФЛИКТНЫХ ЭЛИТ

«Большую роль сыграл тот факт, что в 2018 году Нижнему Новгороду предстояло принять Чемпионат мира по футболу. Для подготовки региона требовался уже не политический вес и опыт, а управленческая эффективность и постоянный жесткий контроль».

По словам политологов, в Нижегородской области имел место затянувшийся конфликт местных элит. Была вероятность, что оказавшись в такой стрессовой ситуации, Никитин - говоря по-народному - «поплывет». Однако он повёл себя предельно жестко, проведя зачистку кадров. Никитин мудро не стал устраивать моментальные кадровые перестановки в региональном правительстве, зато решил наконец вопрос «двоевластия» в самом Нижнем Новгороде. Прежнему губернатору Шанцеву никак не удавалось объединить должности мэра города и сити-менеджера. Новый глава области сделал это очень оперативно, несмотря на попытки шантажа со стороны местных депутатов «низкими результатами действующего президента во время мартовских выборов главы государства».

«В адрес нового врио зазвучали упреки, его критиковали за слишком жесткий подход и предсказывали, что рано или поздно ему придется договариваться, чтобы удержаться в губернаторском кресле. Но, Никитин договариваться не собирался. Он решил идти до конца».

Позже бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин стал фигурантом уголовного дела о взятке и похищении человека, и получил срок.

Уже в 2018 году Никитин основательно обновил правительство Нижегородской области, чем «не только укрепил позиции, но и показал способность быстро и бескомпромиссно добиваться своего».

На выборах губернатора в сентябре прошлого года Глеб Никитин набрал более 67% голосов, одержав победу с большим отрывом от остальных кандидатов.

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

Команда Никитина разработала стратегию социально-экономического развития Нижегородской области, которая охватывает все ключевые сферы жизни людей - «Забота о благополучии каждого», «Комфортно жить везде», «Эффективная работа правительства». При этом в ней очевидно учтены нацпроекты, озвученные в майских указах Президента РФ.

«В Нижегородской области он (Глеб Никитин, - Авт.) получил возможность опробовать свои наработки и федеральные практики на отдельно взятом регионе. <…> Внедрить проектный принцип по примеру федерального центра пытались многие регионы. Но пока мало кому удавалось реализовать это намерение в таком масштабе и с таким уровнем проработки, как в Нижегородской области».

При этом эксперты отмечают, что при управлении проектами Никитин старается демонстрировать открытость.

«В целом же новый нижегородский губернатор, как и другие представители власти новой волны, в своей работе целенаправленно демонстрирует нацеленность на результат, которую, кстати, постоянно пропагандирует. «Я всегда привык добиваться результата. Это главная характеристика работы, которая мне нравится», - сказал он в первом же после назначения в область интервью».

ПРОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ

Авторы доклада из ЦПК подчеркивают, что все объекты ЧМ-2018 были сданы без задержек и сбоев (построен новый стадион, прошла серьезная реконструкция дорог, впервые за последние 6 лет построена новая станция метро). Никаких нареканий подготовка Нижнего Новгорода к мировому чемпионату не вызвала.

«Никитину удалось добиться успехов в экономике: производительность труда увеличилась на 12%, зарплаты - на 6% в реальном исчислении. Губернатор продемонстрировал свою способность привлекать федеральные деньги. В областной бюджет поступили 37,7 млрд рублей. Область участвовала в 22 федеральных программах, то есть практически во всех, где такое участие было возможно. В первый год руководства Никитина долг области уменьшился на 7%. В жилищном строительстве произошел прирост на 4,6%».

Крупные российские компании новый губернатор заинтересовал новыми региональными проектами. Так, с «Лукойлом» область подписала инвестиционное соглашение на 100 млрд. рублей, с ОМК - на 40 миллиардов.

«Активно работая в регионе, губернатор сохраняет сильные позиции на федеральном уровне. В сентябре 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев включил его в состав правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию. А в декабре Никитин возглавил рабочую группу Госсовета по экологии».

По последним (мартовским) опросам негативно деятельность Глеба Никитина на посту губернатора Нижегородской области оценивают лишь 7% жителей региона. Положительно - 37%. Однако в целом позицию Никитина эксперты Центра политической конъюнктуры оценивают как весьма прочную.

«Решены приоритетные задачи: промышленное производство в регионе получило новый импульс, отлажены ключевые механизмы управления, внедрены инструменты проектной деятельности. Никитин продемонстрировал столь жесткий стиль управления и решения политических вопросов. Он ликвидирует проблемы методом «оперативного хирургического вмешательства», прощаясь с чиновниками и игнорируя мнение, навязываемое ему оппозицией».