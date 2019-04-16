Трагедия во Франции: Собор Парижской Богоматери сгорел на глазах тысяч зевак

В эти минуты в центре Парижа догорает один из символов старой Франции - Собор Парижской Богоматери. Образ, созданный Виктором Гюго, практически превратился в груду пепла и камней.

Огонь быстро охватил и уничтожил шпиль и кровлю Нотр-Дам-де-Пари. Монументально и страшно одновременно рухнули часы. Вместе с тем на них остановилось время. Остановилось оно, кажется, и для французов. Президент страны Эммануэль Макрон высказался о трагедии коротко: сгорела сама история Франции. Однако пообещал восстановить то, что уцелело. Несущие конструкции Нотр-Дам, по последним данным, удалось отстоять.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

Собор в огне

По данным мэрии Парижа, пожар возник в задней части кровли. Там проходили реставрационные работы. Очевидцы сообщали, что возгорание произошло около 18:00 по местному времени и быстро охватило всю крышу. Через два часа обрушился шпиль здания. Вскоре очевидцы сообщили о том, что рухнула крыша. Представители собора заявили, что огонь охватил деревянный интерьер. Борьба с пламенем осложнилась невозможностью использовать для тушения вертолеты. В Главном управлении внутренней безопасности Франции отметили, что сброс воды с большой высоты мог привести к обрушению конструкций собора. Пожарные в какой-то момент заявили, что не в силах справиться с распространением огня. Применение высотных лестниц было затруднено из-за неудобных подступов к собору. Огнеборцы, также как толпа зевак, просто стояли и смотрели как происходит неизбежное.

Один пожарный пострадал во время борьбы с огнемФото: REUTERS

Обошлось без жертв

Один пожарный серьезно пострадал во время тушения. Туристов в здание перестают пускать в 18:00. Когда начался пожар, людей внутри не было. В районе горящего Нотр-Дам-де-Пари моментально собралось множество жителей города и туристов. И пока одни читали молитвы и пели "Ave Maria", стоя на коленях у объятого пламенем собора, другие наблюдали за пожаром и вели прямые трансляции в Интернете. Собор в буквальном смысле сгорел на глазах тысяч зевак. А Европа осиротела и попрощалась со своим самым старым и монументальным творением.

Очевидцы рассказали об огромных клубах дыма, которым был окутан весь центр ПарижаФото: REUTERS

Спасли реликвии

В соборе заявили, что огонь не затронул реликвии, хранящиеся там. Например, уцелели фрагмент Тернового венца Иисуса Христа, часть креста Спасителя и туника святого Людовика. Терновый венец Христа - великая святыня. До недавнего времени реливию выносили к верующим каждую первую пятницу месяца или каждую пятницу во время Великого поста. Помимо прочего венец является памятником финансовому гению французского короля Людовика IX. Он выкупил реликвию в Венеции за большие деньги и привез в Париж на радость толпе. По преданию, шипы венца якобы отламывались и продавались по безумной цене каждый раз, когда кто-то из августейших особ был в тяжелой ситуации. Сам Людовик стал первым канонизированным французским королем. Кроме этого несколько дней назад 16 медных статуй с крыши Нотр-Дам были сняты и увезены на реставрацию.

Огонь в Нотр-Даме тушили несколько часовФото: REUTERS

Реакция на трагедию

Вскоре после сообщений о пожаре на место ЧП выехали президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Эдуард Филипп. Макрон отложил выступление, посвященное протестам "желтых жилетов", которое планировалось 15 апреля. В Ватикане шокированы произошедшим и назвали Собор Парижской Богоматери символом христианства. В РПЦ назвали пожар в соборе трагедией для всего христианского мира: "Помимо культурного значения, важно вспомнить в эти минуты, что в нем хранится великая для всех христиан святыня - Терновый венец Христа Спасителя...". Государственный фонд сохранения культурного наследия объявит общенациональный сбор средств на восстановление собора. В ЮНЕСКО пообещали помочь в восстановлении памятника архитектуры.

На улицах Парижа собрались толпы людейФото: REUTERS

Что известно о реконструкции собора

В 2018 году мировые и французские СМИ сообщали о плачевном состоянии Нотр-Дам. Стоимость работ по восстановлению собора эксперты оценивали примерно в более 100 млн евро. Представители французской католической церкви и энтузиасты организовали сбор средств по всему миру. По данным Le Parisien, различные работы, связанные с укреплением рухнувшего в понедельник шпиля, оценивались в 11 млн евро. Они должны были занять четыре года. Скульптурные изображения 12 апостолов и четырех евангелистов работы Эжена Виолле-ле-Дюка были установлены на соборе в 1860-х годах. Их реставрация оценивалась в сотни тысяч евро. Работы по реставрации проводила компания Le Bras Freres, специализирующаяся на ремонте кровли и восстановлении исторических зданий. Фирма, основанная в 1954 году, реставрировала Лувр. По иронии судьбы компания зарегистрированы на улице Виктора Гюго.

На место происшествия прибыл президент Франции Эмманюэль МакронФото: REUTERS

Причины пожара

Причины пожара, нанесшего сокрушительный ущерб Собору Парижской Богоматери, пока неизвестны. По одной из версий, возгорание может быть связано с проведением ремонтных и реставрационных работ, которые затрагивали шпиль здания. По словам представителя собора Андре Фено, причина сильного пламени и быстрого распространения огня - в обилии деревянных деталей внутри Нотр-Дам.

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