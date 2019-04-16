Все бегут, бегут, бегут

В Москве сейчас модно участвовать в массовых соревнованиях. Если не веломарафон, то марафонский бег. Во-первых, личный зачет, во-вторых, еще медаль, которой можно похвастаться в Инстаграме. Но и, конечно, здоровый дух и новые знакомые. Однако не нужно сразу вставать из-за офисного стола и бежать. Лучше до марафона потренироваться.

ОДНОМУ ИЛИ С ТРЕНЕРОМ

- Ты уже начала готовиться к забегам? - спросила у меня подруга Катя.

Прозвучало так, будто в Москве объявили массовый забег и отказаться никому нельзя. Со смущением я ответила, что нет. Позже Катя объяснила, что ее коллеги целыми днями обсуждают забеги и еще зимой начали подготовку к дистанциям 5, 10 и 21 км.

Тут я почувствовала себя немодной. Стала читать советы в интернете. Можно бегать самому в парках - начинать с маленьких дистанций, но лучше пойти в специальную беговую школу.

Записалась на первое занятие в клуб «Академия марафона». Тренировка проходила на свежем воздухе - на Ходынском поле, там и новые беговые дорожки есть. В группе нас семь человек.

- Спортом занимаетесь? - спросил у меня Фарид Хайруллин, старший тренер клуба, мастер спорта международного класса по легкой атлетике.

- Бегала по асфальту последний раз только за автобусом. Хожу в спортзал, пару раз в неделю занимаюсь на орбитреке (тренажер. - Ред.).

В тренировке мне не отказали, но объяснили, что обычно занятия в клубе начинаются с изучения здоровья - анализы, пульс, дают консультации по питанию, подбору формы и обуви. Наша тренировка началась с разогрева, коротких пробежек с подскоками, с подъемом коленей, а потом - на время, в горку.

- Начинать подготовку к забегу на 5 или 10 км лучше за три-четыре месяца, а к марафону 42 км - за 9 - 12 месяцев, - говорит руководитель клуба Сергей Черепанов.

НАУШНИКИ - ДОЛОЙ!

Бегать утром или вечером - это, как говорят тренеры, зависит от ваших личных ритмов (жаворонок или сова). Есть до тренировки можно, но за два часа. Насчет запрета воды - миф, когда бежишь, пить можно. А вот музыку в наушниках лучше не слушать - пульс учащается, к тому же в мегаполисе небезопасно - машины, собаки, велосипедисты. Профессионалы говорят, что во время бега лучше отказаться от гаджетов, музыки и побыть наедине с самим собой, не бояться отдохнуть в тишине.

- На занятия сейчас больше приходит молодых женщин в возрасте 30 - 35 лет. Для них это и хорошая возможность привести тело в тонус, и новое хобби, и знакомства. Это такие хорошие инвестиции в себя, ведь меняются привычки, питание, улучшается здоровье, - говорит Сергей Черепанов.

- То есть приходят они не ради фотографий для соцсетей?

- Есть и такие, конечно. Фото с медалью с московского забега - это личное достижение, которым можно похвастаться. А потом шагнуть дальше - поехать в Милан или Амстердам, где принять участие в забегах. Но готовиться нужно осознанно.

КОНКРЕТНО

Ближайшие крупные марафоны

21 апреля. «Весенний гром» Kids&Girls 2019 (женский забег), планируемая дистанция - 1 и 5 км, старт от Новомещерского проезда, стоимость участия - 500 рублей (детям), 1000 рублей (взрослым). Маршрут по Новомещерскому проезду. Регистрация: reg.place

19 мая. Московский полумарафон, планируемая дистанция - 10 и 21 км, стоимость участия - от 1500 до 5000 рублей (в зависимости от даты регистрации). Маршрут проходит в один круг по набережным: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской. Регистрация: moscowhalf.runc.run

Клуб «Академия марафона»

Где: стадион «Искра», Сельскохозяйственная, 26 (м. «Ботанический сад»), стадион «Воробьевы горы», «Лужники», Южное спортивное ядро, Косыгина, 17 (м. «Воробьевы горы»).

Стоимость: пробное занятие - бесплатно; абонемент на месяц - 8000 руб. (8 занятий в группе с тренером), персональное занятие с тренером - 2500 руб.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как подготовиться в спортзале?

Иван ЕРМОЛАЕВ, эксперт направления тренажерных залов федеральной сети фитнес-клубов X-Fit:

- Подготовиться к забегу, не выходя из фитнес-клуба, можно, но вас ожидает чуть больше сложностей и сюрпризов на дистанции. Первое - беговая дорожка отличается от асфальтового покрытия тем, что она не требует от спортсмена продвижения вперед. Она сама создает это движение. А это значит, что затраты энергии на ней на 5 - 10% ниже. Но можно использовать минимальный наклон, чтобы увеличить интенсивность при той же скорости. Второе - важнейшей составляющей безопасного бега является правильный выбор обуви. Новичкам не стоит покупать кроссовки для профессиональных марафонцев, так как они имеют меньшую амортизацию для большей скорости. Третье - нужны силовые тренировки для поддержания формы и профилактики травм. Обратите внимание на мышцы бедер и голени. Во всех упражнениях следите за осанкой. Это позволит лучше научиться сохранять правильное положение тела в беге.

Где еще

Школы бега

I Love Supersport

Хамовнический Вал, 36, м. «Лужники», «Спортивная»;

Run Studio

ул. Рабочая, д. 53, стр. 2. Дворец детского спорта, м. «Площадь Ильича»;

Jaxtor

ул. Крылатская, д. 10, м. «Крылатское»;

Run or die

манеж «ЦСКА», Ленинградский проспект, 39, c. 1, м. «ЦСКА», «Аэропорт» или «Динамо»;

ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1, парк «Сокольники», м. «Соколь-ники»;

манеж «Москвич», Люблинская улица, 15, м. «Текстильщики»;

Gepard

манеж «ЦСКА», Ленинградский проспект, 39, c. 1, м. «ЦСКА», «Аэропорт» или «Динамо»;

манеж «Москвич», Люблинская улица, 15, м. «Текстильщики».

Во многих школах первое пробное занятие бесплатно.