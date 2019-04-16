Все бегут, бегут, бегут
В Москве сейчас модно участвовать в массовых соревнованиях. Если не веломарафон, то марафонский бег. Во-первых, личный зачет, во-вторых, еще медаль, которой можно похвастаться в Инстаграме. Но и, конечно, здоровый дух и новые знакомые. Однако не нужно сразу вставать из-за офисного стола и бежать. Лучше до марафона потренироваться.
ОДНОМУ ИЛИ С ТРЕНЕРОМ
- Ты уже начала готовиться к забегам? - спросила у меня подруга Катя.
Прозвучало так, будто в Москве объявили массовый забег и отказаться никому нельзя. Со смущением я ответила, что нет. Позже Катя объяснила, что ее коллеги целыми днями обсуждают забеги и еще зимой начали подготовку к дистанциям 5, 10 и 21 км.
Тут я почувствовала себя немодной. Стала читать советы в интернете. Можно бегать самому в парках - начинать с маленьких дистанций, но лучше пойти в специальную беговую школу.
Записалась на первое занятие в клуб «Академия марафона». Тренировка проходила на свежем воздухе - на Ходынском поле, там и новые беговые дорожки есть. В группе нас семь человек.
- Спортом занимаетесь? - спросил у меня Фарид Хайруллин, старший тренер клуба, мастер спорта международного класса по легкой атлетике.
- Бегала по асфальту последний раз только за автобусом. Хожу в спортзал, пару раз в неделю занимаюсь на орбитреке (тренажер. - Ред.).
В тренировке мне не отказали, но объяснили, что обычно занятия в клубе начинаются с изучения здоровья - анализы, пульс, дают консультации по питанию, подбору формы и обуви. Наша тренировка началась с разогрева, коротких пробежек с подскоками, с подъемом коленей, а потом - на время, в горку.
- Начинать подготовку к забегу на 5 или 10 км лучше за три-четыре месяца, а к марафону 42 км - за 9 - 12 месяцев, - говорит руководитель клуба Сергей Черепанов.
НАУШНИКИ - ДОЛОЙ!
Бегать утром или вечером - это, как говорят тренеры, зависит от ваших личных ритмов (жаворонок или сова). Есть до тренировки можно, но за два часа. Насчет запрета воды - миф, когда бежишь, пить можно. А вот музыку в наушниках лучше не слушать - пульс учащается, к тому же в мегаполисе небезопасно - машины, собаки, велосипедисты. Профессионалы говорят, что во время бега лучше отказаться от гаджетов, музыки и побыть наедине с самим собой, не бояться отдохнуть в тишине.
- На занятия сейчас больше приходит молодых женщин в возрасте 30 - 35 лет. Для них это и хорошая возможность привести тело в тонус, и новое хобби, и знакомства. Это такие хорошие инвестиции в себя, ведь меняются привычки, питание, улучшается здоровье, - говорит Сергей Черепанов.
- То есть приходят они не ради фотографий для соцсетей?
- Есть и такие, конечно. Фото с медалью с московского забега - это личное достижение, которым можно похвастаться. А потом шагнуть дальше - поехать в Милан или Амстердам, где принять участие в забегах. Но готовиться нужно осознанно.
КОНКРЕТНО
Ближайшие крупные марафоны
21 апреля. «Весенний гром» Kids&Girls 2019 (женский забег), планируемая дистанция - 1 и 5 км, старт от Новомещерского проезда, стоимость участия - 500 рублей (детям), 1000 рублей (взрослым). Маршрут по Новомещерскому проезду. Регистрация: reg.place
19 мая. Московский полумарафон, планируемая дистанция - 10 и 21 км, стоимость участия - от 1500 до 5000 рублей (в зависимости от даты регистрации). Маршрут проходит в один круг по набережным: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской. Регистрация: moscowhalf.runc.run
Клуб «Академия марафона»
Где: стадион «Искра», Сельскохозяйственная, 26 (м. «Ботанический сад»), стадион «Воробьевы горы», «Лужники», Южное спортивное ядро, Косыгина, 17 (м. «Воробьевы горы»).
Стоимость: пробное занятие - бесплатно; абонемент на месяц - 8000 руб. (8 занятий в группе с тренером), персональное занятие с тренером - 2500 руб.
ВОПРОС - РЕБРОМ
Как подготовиться в спортзале?
Иван ЕРМОЛАЕВ, эксперт направления тренажерных залов федеральной сети фитнес-клубов X-Fit:
- Подготовиться к забегу, не выходя из фитнес-клуба, можно, но вас ожидает чуть больше сложностей и сюрпризов на дистанции. Первое - беговая дорожка отличается от асфальтового покрытия тем, что она не требует от спортсмена продвижения вперед. Она сама создает это движение. А это значит, что затраты энергии на ней на 5 - 10% ниже. Но можно использовать минимальный наклон, чтобы увеличить интенсивность при той же скорости. Второе - важнейшей составляющей безопасного бега является правильный выбор обуви. Новичкам не стоит покупать кроссовки для профессиональных марафонцев, так как они имеют меньшую амортизацию для большей скорости. Третье - нужны силовые тренировки для поддержания формы и профилактики травм. Обратите внимание на мышцы бедер и голени. Во всех упражнениях следите за осанкой. Это позволит лучше научиться сохранять правильное положение тела в беге.
Где еще
Школы бега
I Love Supersport
Хамовнический Вал, 36, м. «Лужники», «Спортивная»;
Run Studio
ул. Рабочая, д. 53, стр. 2. Дворец детского спорта, м. «Площадь Ильича»;
Jaxtor
ул. Крылатская, д. 10, м. «Крылатское»;
Run or die
манеж «ЦСКА», Ленинградский проспект, 39, c. 1, м. «ЦСКА», «Аэропорт» или «Динамо»;
ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1, парк «Сокольники», м. «Соколь-ники»;
манеж «Москвич», Люблинская улица, 15, м. «Текстильщики»;
Gepard
манеж «ЦСКА», Ленинградский проспект, 39, c. 1, м. «ЦСКА», «Аэропорт» или «Динамо»;
манеж «Москвич», Люблинская улица, 15, м. «Текстильщики».
Во многих школах первое пробное занятие бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU