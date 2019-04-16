Андрей Леонов: Правду про Зорге мы еще пригладили!

Блеснувший в конце нулевых в «Папиных дочках» Андрей Леонов (Евгеньевич!) сейчас все больше колесит по стране с театральными гастролями. В сериале «Зорге» Леонову досталась роль помощника советского разведчика - немца Клаузена. Кстати, показ сериала продлили до четверга включительно (изначально предполагалось, что он закончится во вторник).

- Немецкий коммунист Макс Клаузен, сотрудничавший с ГРУ Генштаба РККА, был весьма известной личностью. Вы изучали его биографию?

- Что-то почерпнул из сценария, что-то из исторической литературы и интернета. Детали и нюансы всегда весьма важны. К тому же не забывайте, что у меня и моих сверстников на лбу печать: «Сделано в СССР». Поэтому мы выросли на литературе и фильмах о войне. О Зорге я знал очень давно. Это у меня, что называется, в крови.

- Почему он взялся помогать нам победить фашистов?

- Таких, как он, было немало. До прихода фашистов к власти было много тех, кто был против - среди военных и журналистов. Были же покушения на Гитлера? Антифашистское движение в Германии было весьма сильным. Это была часть борьбы, в которой принимал участие и Клаузен.

- Многие остались недовольны тем, что «второго Штирлица» не увидели. Наш разведчик в «Зорге», мол, и пьет, и с женщинами необходителен, зато вот японцы - все насквозь самураи и джентльмены, образчики благородства.

- Если так, то это очень хорошие отзывы. Актерская удача, когда герой получился разноплановым и многослойным. Этому еще в институте учат. Почитайте документы по Зорге. Он был, скажем так, неординарной личностью. И вел богемный образ жизни. А что касается Штирлица, то времена таких героев - прилизанных благородных аккуратистов - прошли. Не думаю, что все разведчики такие. Разные люди были. Да и правду про Зорге мы, признаться, еще пригладили.

- Японию, в которой работал Зорге, снимали в Китае. Как вам Поднебесная?

- Китай поразил меня. Мы жили под Шанхаем, у побережья Южно-Китайского моря. Огромные открытые павильоны, настоящий китайский «Мосфильм». Китайские товарищи - милые, хорошие и профессиональные. Больше всего съемочных дней отработал с японцами. Не могу не сказать про Джунсуки Киносита, сыгравшего телохранителя Зорге. Джунсуке-сан! Мы подружились. Он окончил ВГИК, живет недалеко от меня.

- Такие герои, как Зорге, нужны сейчас в кино?

- Если спросить школьников, не уверен, что они знают про Зорге.

А в свое время я даже предлагал депутатам подумать о введении в школе программы по просмотру советской киноклассики. Чтобы дети знали своих героев. Такие люди, как Зорге, - настоящие, а не кухонные, которых развелось много. Люди, которые становятся в центре внимания ток-шоу, вдруг стали героями. Увы.

Но это сиюминутно, их забудут.

«Зорге» (финальные серии). Вторник - четверг, 21.30, Первый.