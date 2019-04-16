Экономика начнет расти, а нефть будет падать

Доллар дорожать не будет. По крайней мере в ближайшие пару-тройку лет. Такой вывод можно сделать на основе последнего отчета Минэкономики. В ведомстве Максима Орешкина представили прогноз социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. Валютных колебаний журналисты «КП» там не обнаружили. По мнению чиновников, средний курс на этот год - 65,1 рубля за доллар. А в следующем «деревянный» должен стать ненамного, но еще крепче - 64,9 рубля за бакс. С чего вдруг такой оптимизм?

«В течение года в пользу укрепления рубля будет играть возобновление притока иностранных инвестиций, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара США к евро. Ожидается сокращение оттока капитала в два раза по сравнению с предыдущим годом», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас официальный курс доллара составляет 64,7 рубля. Укрепление национальной валюты в последние полгода происходит по нескольким причинам. Во-первых, растет цена на нефть. Баррель «черного золота» стоит уже больше 70 долларов. Во-вторых, опасения вокруг новых санкций со стороны США оказались преувеличенными.

В то же время в прогнозе ведомства заложено, что нефть в ближайшие годы будет дешеветь (см. графику). Кроме того, будет уменьшаться сальдо счета текущих операций. Оно упадет с 91 до 63 млрд долларов в год. Объемы экспорта останутся примерно на одном уровне (сырьевой будет падать, а ненефтегазовый - компенсировать это снижение), а объемы импорта, наоборот, вырастут - с 258 до 293 млрд долларов.