В Москве вооруженный молотком мужчина взял в заложники сотрудницу метро

Неизвестный мужчина взял в заложники сотрудницу станции "Технопарк" московского метрополитена. Инцидент произошел утром во вторник, 16 апреля, и к настоящему моменту дебошира удалось задержать.

Известно, что мужчина был вооружен молотком и требовал встречи с руководством метрополитена. Для убедительности он захватил в заложники одну из сотрудниц подземки и удерживал ее в будке контроля, передает "Интерфакс".

Подробности происшествия неизвестны, однако силовикам уже удалось обезвредить и задержать злоумышленника. О состоянии взятой в заложники женщины пока ничего не сообщается. Замоскворецкая линия работает без перебоев.

Корреспонденту "КП" в пресс-службе метрополитена не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть факт происшествия.

Сайт kp.ru писал о том, что примерно месяц назад еще один инцидент с взятием заложницы произошел в Санкт-Петербурге. Мужчина похитил 12-летнюю дочь своей экс-возлюбленной и, угрожая девочке ножом, требовал возобновления отношений.